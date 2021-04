Der Weltranglisten-Dritte Rafael Nadal steht zum zwölften Mal im Endspiel des Sandplatz-Tennisturniers in Barcelona. Der 34-jährige Spanier gewann am Samstag im Halbfinale gegen seinen Landsmann Pablo Carreno-Busta 6:3, 6:2. Im Finale der mit rund 1,5 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung am Sonntag trifft Nadal auf den griechischen Weltranglisten-Fünften Stefanos Tsitsipas. Die Nummer zwei der Setzliste gewann gegen den Italiener Jannik Sinner 6:3, 6:3. In Monte Carlo hatte Tsitsipas jüngst seinen ersten Masters-Titel gewonnen. Nadal war in Monte Carlo überraschend im Viertelfinale ausgeschieden.

Im Doppel hat Kevin Krawietz (Coburg) auch ohne seinen verletzten Partner Andreas Mies das Finale erreicht. Gemeinsam mit dem Rumänen Horia Tecau setzte sich der zweimalige French-Open-Gewinner 1:6, 6:3, 11:9 gegen Rajeev Ram/Joe Salisbury (USA/Großbritannien) durch. Am Sonntag treffen Krawietz/Tecau auf die an eins gesetzten Juan-Sebastian Cabal und Robert Farah aus Kolumbien.