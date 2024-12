Der Deutsche Turner-Bund (DTB) wird erneut von Vorwürfen an einem seiner Bundesstützpunkte erschüttert. Die frühere Spitzenturnerin Tabea Alt hat in einer Instagram-Mitteilung Missstände öffentlich gemacht und diese als „systematischer körperlicher und mentaler Missbrauch“ bezeichnet. Michelle Timm, ebenfalls früheres Mitglied der DTB-Frauenriege, reagierte einen Tag nach Alts Aussagen und berichtete ebenfalls auf Instagram von „katastrophalen Umständen“ am Kunstturnforum Stuttgart.

Der DTB bestätigte in einer Stellungnahme auf Anfrage, ihm und dem Schwäbischen Turner-Bund (STB) lägen „konkrete Informationen zu möglichem Fehlverhalten von Seiten verantwortlicher Trainer am Bundesstützpunkt in Stuttgart vor“. Zugleich kündigte der DTB Aufklärung an. Man werde eine Untersuchung einleiten und dafür auch externe Unterstützung hinzuziehen. „Gegenstand der Untersuchung wird mögliches Fehlverhalten von Trainerinnen und Trainern aber auch Fehler im Leistungssportsystem an Bundesstützpunkten sowie der Umgang mit möglichen Hinweisen innerhalb der Verbandsstrukturen des STB und DTB sein“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Und weiter: „Bis zur Klärung der Sachlage und zum Schutze aller werden kurzfristige, das Training betreffende Maßnahmen am Stuttgarter Kunstturnforum initiiert.“

Damit rückt das deutsche Frauenturnen erneut negativ in den Fokus. Ende 2020 hatten Sportlerinnen des Bundesstützpunktes Chemnitz mit der ehemaligen Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz an der Spitze ihrer damaligen Trainerin schwere Vorwürfe gemacht. Sie soll die Turnerinnen schikaniert, Medikamente ohne ärztliche Verordnung verabreicht und keinen Widerspruch zugelassen haben. Die Trainerin bestritt die Vorwürfe, dennoch lehnte der DTB eine weitere Zusammenarbeit mit ihr ab. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz stellte alle Ermittlungen ein.

„Essstörungen, Straftraining, Schmerzmittel, Drohungen und Demütigungen waren an der Tagesordnung.“

Nun richtet die ehemalige WM-Dritte Tabea Alt den Blick auf den Bundesstützpunkt Stuttgart. Sie habe mit gebrochenen Knochen turnen müssen, schrieb die heute 24-Jährige. „Es ist kein Einzelfall: Essstörungen, Straftraining, Schmerzmittel, Drohungen und Demütigungen waren an der Tagesordnung. Heute weiß ich, es war systematischer körperlicher und mentaler Missbrauch“, berichtete die Olympia-Sechste im Team von 2016 mehr als drei Jahre nach ihrem Karriereende.

In ihrem Statement erklärte sie, vor drei Jahren einen ausführlichen Brief an ihre Heimtrainer, die damalige Bundestrainerin Ulla Koch, den DTB-Präsidenten Alfons Hölzl, den Teamarzt und an weitere Verantwortliche geschrieben zu haben. „Darin habe ich die Missstände hier in Stuttgart und im deutschen Frauenturnen im Allgemeinen an meinem Beispiel klar benannt und bekannt gemacht.“ Mit Bedauern habe sie feststellen müssen, dass dies erfolglos gewesen sei und zu nichts geführt habe. Der DTB bestätigte auf dpa-Anfrage, dass der genannte Brief vorliegt. Er wurde vertraulich behandelt.Auslöser der aktuellen Debatte ist der Rücktritt von Meolie Jauch kurz vor Weihnachten. Die 17-jährige Stuttgarterin, die bei den Weltmeisterschaften 2023 zur deutschen Auswahl gehörte, hatte ihre Entscheidung mit mentalen Problemen begründet.Die ehemalige Turnerin Timm legte am Sonntag in ihrem Post bei Instagram nach. Sie habe sich vor mehr als zwei Monaten an den DTB gewandt. „Ich denke, dass es mittlerweile bekannt ist, dass es mit dem Trainerteam im weiblichen Bereich massivste Probleme gibt“, schrieb die 27-Jährige.