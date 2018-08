11. August 2018, 22:10 Uhr Mehrkampf Zu kurz gegriffen

Ton in Ton: Der Deutsche Andreas Toba turnt am Reck, während das Geschehen des gesamten Stadions auf den Bildschirmen im Hintergrund gezeigt wird. Trotz farblich abgestimmter Kleidung reicht es am Ende nicht für eine Medaille.

Die deutschen Turner verpassen im Mannschaftsfinale eine Medaille und werden Vierter. Sie patzen ausgerechnet am Reck, einem ihrer besten Geräte. Es ist ein Rückschlag, den sie schnell verarbeiten müssen.

Von Volker Kreisl, Glasgow

Turnen wirkt nur so kompliziert, tatsächlich ist es ein einfacher Sport: Wer zu viele Fehler mache, sagte Andreas Toba, der verliert, "und wir haben heute zu viele Fehler gemacht". Und um das noch einmal zu unterstreichen, fügte er an: "Die anderen haben weniger Fehler gemacht, deshalb haben sie auch zu Recht Medaillen gewonnen."

Traurig war Toba also, genauso wie der Rest um den deutschen Mehrkampfmeister von 2016. Die Fehler, von denen er sprach, haben dazu geführt, dass die Riege des deutschen Turnerbundes (DTB) am Ende des Mannschaftsfinales der Europameisterschaft in Glasgow nur auf Platz vier landete. Gewonnen hatte das russische Team vor den Briten, die wegen dreier Abstürze am Reck ihre Chance auf den Sieg noch im Schlussspurt vergaben. Dem russischen Team reichten darauf drei saubere Übungen an der Hochstange für den EM-Titel. Dritte wurde das Team aus Frankreich, auch dank eines fehlerfrei und elegant geturnten finalen Pauschenpferd-Auftrittes.

Was Toba und die bedrückte deutsche Mannschaft zu vermeiden versuchten, das war, mit dem Finger auf die Kampfrichter zu zeigen. Denn tatsächlich war es nicht ganz einfach herauszufinden, wo genau die vielen Fehler entstanden waren, die zu den vielen Abzügen auf der Reise um die sechs Geräte führten. Am Sonntag (ab 15.30 Uhr MESZ) hat das DTB-Team mit Marcel Nguyen (Boden und Ringe) und Nils Dunkel (Barren) noch drei Außenseiterchancen in den Gerätefinals. Ansonsten muss es diesen Rückschlag für das Selbstbewusstsein schnell verarbeiten, dann lernen, wie es noch sauberer turnen könnte. Denn diese EM, die zwar von vielen Journalisten, Kameras und Fotografen begleitet wird, ist ja doch nur der Kontinentalvergleich, die WM, der Jahreshöhepunkt, folgt schon in knapp drei Monaten in Katar, wenn auch dann wieder mit weniger medialer Begleitung.

Deutlich erkennbar waren zwei grobe Patzer in zwei entscheidenden Wettkampfphasen. Als es nach zwei ordentlichen Durchgängen am Pauschenpferd und an den Ringen gerade darum ging, die Konkurrenten aus der Schweiz und aus Frankreich zu distanzieren, kam der erste Rückschlag. In der Qualifikation waren Andreas Bretschneider aus Chemnitz, Nick Klessing (Halle/Saale), und Marcel Nguyen (Unterhaching) noch drei Übungen mit über 14 Punkten gelungen, nun landete erst Bretschneider den zweifachen Salto vorwärts extrem tief, und Klessing fiel beim Aufkommen sogar nach hinten und saß in der Matte. Der zweite klare Punktabzug wiederum folgte, als die Deutschen den Ertrag an ihren besten Geräten einholen wollten.

Die neue Benotungsdevise im Turnen: schon kleine Wackler werden bestraft

Am Barren hatten sie schon zu viele Punkte liegen lassen, aber da blieben ja noch Reck und Boden, das ist ein Terrain, auf dem die Turner von Bundestrainer Andreas Hirsch nach wie vor punkten können. Doch Reckspezialist Bretschneider, der schon im Vorkampf eine miserable Note erhalten hatte, stürzte an einem recht einfachen Element, an dem er noch nie das Gerät verlassen hatte: dem Rybalko, einer anderthalbfachen Drehung im Handstand auf der Stange. "Ich weiß noch nicht, was da los war", sagte er kurz danach. Eine Unachtsamkeit beim Greifen der Stange war es wohl, 13,033 Punkte erhielt er. Am Boden, dem letzten Gerät war das nicht mehr aufzuholen.

Das große Rätsel blieb dagegen ein guter Teil des Rests der Abzüge, die an diesem Nachmittag bei allen Mannschaften vorgenommen wurden. Die Benotungsdevise hat sich im Prinzip schon länger geändert im internationalen Turnen. Hässliche Stürze wie bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro will der Weltverband verhindern, indem er nur das, was wirklich perfekt beherrscht wird, belohnt - und schon kleine Wackler bestraft, weil sie auf zu viel Risikobereitschaft hindeuten.

In Glasgow wurde nun erstmals vor größerem Publikum in der Haltungswertung geholzt. Diese E-Note, die eine Übung danach bewertet, ob sie richtig ausgeturnt ist, ob also jede Schraube, jeder Handstand, jeder Schwung vollständig, flüssig und in tadelloser Haltung bis zum Ende ausgeführt wird, ist im Schnitt auf sieben von zehn Punkten gesunken. Das betraf alle, war aber nicht immer nachvollziehbar. Marcel Nguyen, der am Reck oben blieb, nicht strauchelte und schwankte und kaum nachstemmte, erhielt eine 7,2 - Teamkollege Bretschneider dagegen bekam für seine Übung, bei der schon wegen des Sturzes ein ganzer Punkt abzuziehen wäre, noch beachtliche 7,033 Punkte.

Gerätselt wurde an diesem Nachmittag von vielen Turnern und Trainern, an diversen Stellen des Programms, sie alle werden in den kommenden Wochen diese Ausführungswertungen intensiv studieren, um sich auf die neue Pingeligkeit einzustellen. Denn mit noch strengerer Wertung wird jetzt, wie Toba sagt, auch ein kleiner Wackler ein Fehler - und bleibt ein Fehler.