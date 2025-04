Inmitten der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals im deutschen Turnen gibt es personelle Konsequenzen an der Spitze des Deutschen Turner-Bundes (DTB). Ulla Koch tritt als Vizepräsidentin zurück, wie der DTB mitteilte. Die 69 Jahre alte Rheinländerin hatte ihr Amt bereits seit Ende Januar aufgrund der Debatte über Missstände im deutschen Turnen ruhen lassen.„Nach reiflicher Überlegung und um zu verhindern, dass durch dieses Ruhenlassen die Bereiche, für die ich als Vizepräsidentin verantwortlich gezeichnet habe, stellvertretend weiterhin mitgestaltet werden müssen, möchte ich von meinem Amt zurücktreten“, sagte Koch laut Mitteilung. „So kann der Weg für eine Nachfolge frei gemacht werden“.Koch war seit November 2021 Vizepräsidentin des DTB und von März 2005 bis September 2021 als Cheftrainerin für das Frauenturnen im DTB zuständig. Seit Ende Dezember gibt es zahlreiche öffentliche Stellungnahmen, in denen ehemalige Turnerinnen und Turner Missstände an deutschen Stützpunkten kritisierten. Es geht vor allem um harsche und autoritäre Trainingsmethoden, systematischen körperlichen und mentalen Missbrauch sowie katastrophale Umstände.