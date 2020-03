Alle vier Europameisterschaften im Turnen und der Rhythmischen Sportgymnastik sind vom Europäischen Turnverband (UEG) abgesagt worden. Obwohl die UEG und die Ausrichterverbände daran interessiert waren, die Veranstaltungen mit strengen Sicherheitsvorkehrungen abzuhalten, haben die Coronakrise, Reisebeschränkungen und Regierungsmandate zu einer Neubewertung und somit zu den Absagen geführt, teilte die UEG mit. Betroffen sind die vier Titelkämpfe in den olympischen Disziplinen: Die Kunstturn-EM der Frauen in Paris (geplantes Datum 30. April bis 3. Mai), die Trampolin-EM in Göteborg (7. bis 10. Mai), die EM in der Rhythmischen Gymnastik in Kiew (21. bis 24. Mai) und die Kunstturn-EM der Männer in Baku (27. bis 31. Mai). Man werde sich bemühen, die Europameisterschaften in die zweite Jahreshälfte zu verschieben, weitere Informationen sollen Ende April veröffentlicht werden, erklärte der Verband. Betroffen von der Absage sind auch olympische Qualifikationen. Daher sei eine Neuzuweisung von Quotenplätzen beim Weltverband beantragt worden, damit europäischen Turnern für die Olympiaqualifikation kein Nachteil entsteht.