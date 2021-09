Es war erst ein Wettkampf von sieben, dennoch hat der TSV Pfuhl in der Südgruppe der zweiten deutschen Turnliga einen großen Schritt gemacht in Richtung einer Rückkehr in Liga eins. Zum Saisonauftakt am Samstag gastierte die Riege aus Neu-Ulm in Unterhaching, wo der gastgebende TSV als Teil der Turngemeinschaft Exquisa Oberbayern ebenfalls gerne aufsteigen würde - weshalb der Pfuhler 57:25-Sieg wegweisend sein dürfte für den weiteren Saisonverlauf. Alexander Kunz mit 17 Punkten war Pfuhls Topscorer. Für die Oberbayern holte der Holländer Casimir Schmidt zehn Zähler an drei Geräten.