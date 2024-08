Die US-Ausnahmeathletin Simone Biles, 27, hat zum Abschluss der Turnwettbewerbe ihre vierte Pariser Goldmedaille verpasst. Am Boden gewann sie mit hauchdünnem Rückstand Silber hinter der Brasilianerin Rebeca Andrade, weil sie in ihrer spektakulären Kür zweimal mit beiden Füßen außerhalb der Turnfläche landete, was einen Punkteabzug bedeutete. Bronze ging an Jordan Chiles (USA). Zuvor war Biles am Schwebebalken nach einer Akrobatikreihe abgerutscht und musste kurz das Gerät verlassen. Die Italienerin Alice D’Amato wurde Balken-Olympiasiegerin, Biles kam auf Platz fünf.