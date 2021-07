Von Volker Kreisl

Die Turnhalle von Tokio hat ein ansprechendes Design. Die Bänke sind aus hellem Holz, ähnlich wie die Deckenkonstruktion, die sich in einem Rundbogen über die sechs Geräte darunter spannt. So ganz ohne Publikum steht das Holz in schönem Kontrast zu den Blautönen der Poster mit den Olympiaringen und dem Logo TOKYO 2020. Wer sich also entspannen und die Atmosphäre aufnehmen kann, dem dürfte dies nicht entgangen sein. Wie wohl auch den Deutschen, die diesen Abend genossen, jedenfalls den ersten Teil.

Andreas Toba, Lukas Dauser, Philipp Herder und Nils Dunkel hatten sich am Samstag entgegen den Vermutungen der Beobachter als Sechste für diesen Teamwettkampf qualifiziert, und damit gleich zu Beginn ihres Tokio-Auftritts mehr erreicht, als sie sich je erhofft hatten. Die Mannschaft besteht aus soliden Turnern, und sie weiß auch, wo sie steht. Insofern dürfte es verschmerzbar sein, dass eine Fortsetzung der Leistung im Team-Finale am Montag nur halb gelang, Freude und Ärger hielten sich die Waage. Der Schwung des persönlichen Erfolges trug die Turner von Bundestrainer Valeri Belenki knapp drei Geräte lang, dann war, vielleicht auch wegen schwindender Kräfte, mehr und mehr der Wurm drin.

Am oberen Ende des Tableaus kommt es zu einem veritablen Showdown: Es geht um Zehntel

Das Quartett mühte sich, den sechsten Platz der Qualifikation zu halten, doch es gelang nicht, am Ende wurde es Achter und Letzter. Die eigentliche Zuspitzung entwickelte sich früh am oberen Ende des Tableaus - es wurde ein Dreikampf um wenige Zehntel, ein veritabler Showdown, der sich schließlich am Reck und auf der Bodenmatte zutrug. Chinas Turner, viele Jahre an der Weltspitze, waren zu Beginn des Abends vorne, Japans Riege knapp dahinter, angetrieben auch vom lautesten Teil der Anwesenden, der Ordner, Helfer und Funktionäre, und schließlich waren auch die russischen Turner mit dabei. Mit diesem Trio konnte niemand mithalten, am Ende entschied ein Zehntel: Die Russen gewannen vor Japan und China, genauer: mit 262,500 vor 262,397 vor 261,894 Punkten.

Parallel dazu hatten es Belenkis Turner jeweils auf der anderen Seite der Halle mit den Gegnern aus der Ukraine und der Schweiz zu tun gehabt. Sie waren mit einer einfachen, aber sicheren Vorführung an den Ringen gestartet, und machten sich dann auf, im Uhrzeigersinn über die Geräte: von den Ringen zum Sprung, dann zum Barren, zum Reck, Boden und schließlich auf das Pferd. Nach solidem Auftakt ging es nach den Ringen an den Sprungtisch. Man sah: Die Deutschen hatten wieder ihre Freude gefunden und scheuten kein Risiko. Wozu auch, allein der Einzug ins Teamfinale war für die Vier schon ein Olympiasieg light. Alles, was folgte, galt als Zugabe. Philipp Herder riskierte also wieder seinen Roche, einen Handstütz-Überschlag mit Doppelsalto vorwärts, den er sicher und aus beachtlicher Höhe stand.

Detailansicht öffnen Olympiasieg light: Für die deutsche Riege um Nils Dunkel war schon der Einzug ins Finale ein großer Erfolg. (Foto: Marijan Murat/dpa)

Während sich der Dreikampf an der Spitze immer mehr verdichtete, fielen am Ende des Feldes die Gegner auseinander. Mittlerweile hatten sich auch die Deutschen ihren ersten schweren Lapsus erlaubt. Nils Dunkel geriet am Barren bei einem Griffwechsel im Handstand aus dem Gleichgewicht, versuchte die Situation zu retten, scheiterte aber und stand auch schon auf der Matte. Nachdem er fertig geturnt hatte, stand erstmals eine ungenügende Note auf der Anzeige. So ein Rückschlag kann, wenn er sich wiederholt, auch mal die Gesamtsicherheit des Teams stören, wie es den Turnerinnen von Bundestrainerin Ulla Koch am Tag zuvor passiert war.

Der Sonntagabend war für die Frauen des DTB ein Wettkampf der Gegensätze, deutlich wurde dies danach in der Mixed-Zone. Dort resümierten zwei niedergeschlagene Turnerinnen ihren Auftritt mit hängenden Kopf, teils mit Tränen und eigener schonungsloser Analyse. Sarah Voss war "in erster Linie enttäuscht" von ihrer Leistung. Vor allem die misslungene Landung beim Sprung machte ihr zu schaffen. Und Pauline Schäfer, die am Stufenbarren gestürzt war, erklärte: "Wir haben zu viele Fehler gemacht." Voss musste den Schwebebalken verlassen, Schäfer, an diesem Gerät Weltmeisterin von 2017, unterliefen Wackler und Verbindungsfehler, die den Wert ihrer Übung zertrümmerten.

Als die zunächst Untröstlichen weitergingen, traten die Stuttgarterinnen Elisabeth Seitz und Kim Bui vor die Medien und strahlten, weil das, was sie sich noch wünschen in dieser Karriere, eingetreten war beziehungsweise möglich wurde. Seitz war an diesem Abend alles gelungen, sie hatte neben dem Mehrkampf auch ihr ersehntes Einzel-Finale erreicht. Am Stufenbarren, ihrem Paradegerät, zeigte sie in der Qualifikation eine starke Leistung, die für den Einzug ins Finale reichte.

Auch die Männer erlebten dann am nächsten Tag einen Verlauf mit Licht und Schatten. Am Reck unterliefen Toba Patzer, die seinen Ausgangswert herabsetzten, Dauser landete bei einem Vorwärtssalto am Boden auf selbigem. Und auch vom Pferd musste er danach absteigen, wobei Dunkel seine starke Übung zum Abschluss wiederum tadellos präsentierte, und Toba später über den Tokio-Auftritt resümierte: "Wir sind trotzdem stolz."

Inzwischen war der Wettkampf um Teamgold auf der anderen Seite in vollem Gange. Am Reck reihten Japaner und Chinesen eine Top-Übung an die andere. Am Ende lief alles auf die letzte Bodenübung von Nikita Nagorny hinaus. Nur er turnte noch, und zwar eine selten schwere und gleichzeitig elegante Übung. Den letzten Sprung setzte er sauber in den Stand, taumelte in die Arme seines Trainers und wartete auf die Note und die Entscheidung, die knapper kaum ausfallen konnte.