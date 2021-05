Aus für Olympia, die weitere Laufbahn in höchster Gefahr: Zum zweiten Mal hat sich der Turner Marcel Nguyen einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Der 33-Jährige erlitt die gravierende Verletzung beim Training im Stuttgarter Kunstturnforum beim Abgang von den Ringen. "Ich bin total deprimiert. Wir müssen schauen, wie Operation und Reha verlaufen. Es könnte aber sein, dass mit dieser weiteren schweren Verletzung, so bitter wie auch realistisch es ist, meine Karriere beendet ist", sagte der Olympia-Zweite von 2012, der in der kommenden Woche bei den deutschen Meisterschaften antreten wollte.