Der Skandal am Bundesstützpunkt der Turner in Stuttgart zieht erste personelle Konsequenzen nach sich, die Forderungen nach einer genauen Aufklärung nehmen zu. Die von ehemaligen Turnerinnen erhobenen Vorwürfe seien „besorgniserregend“, teilte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Womöglich drohen dem Schwäbischen Turnerbund (STB) als Hausherr des betroffenen Kunstturnforums sogar finanzielle Folgen in Form einer Fördermittelkürzung.Angeführt von den früheren Auswahl-Turnerinnen Tabea Alt und Michelle Timm hatten jüngst mehrere Sportlerinnen Missstände am Stützpunkt in Stuttgart öffentlich gemacht. Angeprangert wurden „systematischer körperlicher und mentaler Missbrauch“ sowie katastrophale Umstände. Auch aktive Sportlerinnen äußerten sich. Lara Hinsberger berichtete unter anderem, sie sei „wie ein Gegenstand behandelt“ worden. Die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz forderte eine Aufarbeitung der Geschehnisse. Der Deutsche Turner-Bund (DTB) und der STB kündigten eine Untersuchung an.