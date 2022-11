Rebeca Andrade hat bei den Turn-Weltmeisterschaften in Liverpool einen besonderen Triumph geschafft. Als erste Brasilianerin sicherte sie sich die Krone im Mehrkampf. Die Sprung-Olympiasiegerin aus Rio de Janeiro setzte sich in der Mehrkampf-Entscheidung vor Shilese Jones aus den USA und Jessica Gadirova aus Großbritannien durch. Mit der Tageshöchstnote von 15,166 Punkten legte sie gleich im ersten Durchgang am Sprungtisch mächtig vor. Die Führung im Zwischenklassement war so groß, dass die Konkurrentinnen nicht mehr herankamen. Die neue Weltmeisterin trat die Nachfolge von Angelina Melnikowa an, die als russische Athletin wegen des Angriffskrieges in der Ukraine in Liverpool nicht an den Start gehen durfte.

Erst wenige Stunden vor Wettkampfbeginn hatte die 17-jährige Karina Schönmaier von ihrem bevorstehenden Einsatz erfahren. Nach den Absagen zweier Mitkonkurrentinnen rutschte die Schülerin aus Buchholz nachträglich ins Finale. Die WM-Debütantin spielte in dem Weltklassefeld erwartungsgemäß nur eine Nebenrolle, sie kam ohne Sturz durch und belegte abschließend Rang 22. "Ich nehme von diesen Weltmeisterschaften ganz viele Erfahrungen für meinen weiteren Weg mit", sagte sie.