Es war ihre vielleicht tiefste Krise. Sie, die sich wie eine Schwalbe durch die Luft bewegen konnte wie keine andere. Vor und zurück, rauf und runter, immer wieder an den Griffen so schnell und sicher, als turne sie mit innerem Navigationsgerät. Simone Biles war eine der Sportlerinnen, von denen man glaubte, ihnen könne nichts mehr passieren, auch wenn sie noch jung sind. Aber das Turnschicksal hatte mit ihr etwas anderes vor, vielleicht eine neue Prüfung.

Vor drei Jahren, bei den Spielen in Tokio, wurde Biles aus ihrer Turnkarriere gerissen. Drei von vier Geräten gelangen ihr beim ersten Wettkampf nicht mehr, schlimmer noch, sie verstand zunächst überhaupt nicht, was mit ihr vor sich ging. Klar war nur: Jeder Flug über die Stangen, jedes Katapultieren über den Sprungtisch oder auch jede Akrobatik am Boden konnte mit einem schweren Sturz enden. Simone Biles war mit längst 25 Medaillen die etablierte Topturnerin der Welt, doch jetzt traf sie eine erste, wirklich schwere Krise. Denn es sah so aus, als wäre dies ihre letzte Übung gewesen.

Das muss eine Sportlerin verzweifeln lassen, denn Biles hatte noch kaum Kenntnisse von ihrem Problem, da hat man wohl die Wahl zwischen Aufgeben oder Trotz. Biles aber scheint der Typ Trotzkopf zu sein. Ehe sie die Halle verließ, bewältigte sie doch noch mal ein Gerät: den Schwebebalken. Dessen Herausforderung sind keine Sprünge und Flüge, sondern Technik bei Drehungen auf dem schmalen Steg, vielleicht ein kurzer Rückwärtssalto, wobei auch immer Eleganz eine Rolle spielt.

Plötzlich ist das Bild im Kopf schneller als die Realität

Und von Eleganz bekommt man keine dieser fürchterlichen Twisties. Es war, als zeigte sie dem Schicksal noch mal, dass sie keine Angst hat, ehe sie sich dann doch für lange Zeit zurückzog, um sich zu erholen und zu verstehen. Biles winkte Goodbye, verließ dann die Halle, aber mit einer Balken-Bronzemedaille um den Hals. Sie verließ Tokio, verzichtete auf den Teamwettkampf und zog sich von Olympia zurück.

Denn Twisties können lebensgefährlich sein. Es ist ein Phänomen, das im Turnen durchaus vorkommen kann, das noch nicht ganz erforscht ist. Betroffene schildern, sie verlören plötzlich die Kontrolle in der Luft. Das wiederum hat zur Ursache, dass das Hirn nicht mitkommt mit den vielen Drehungen in rasendem Tempo. Plötzlich ist das Bild im Kopf schneller als die Realität, womit die Turnerin massiv irritiert ist, sie muss abbrechen, um sich nicht schwer zu verletzen.

Natürlich ist Biles, inzwischen 27, auch deshalb Twistie-gefährdet, weil sie eine Ausnahmeturnerin ist. Ihr Körper ist mit 1,42 Metern relativ klein, ihre Muskulatur lässt sie nach oben schnellen, und dann sind besonders die Längenachsendrehungen in der Luft, einmal, zweimal, eine Herausforderung, der ein Gehirn irgendwann nicht mehr standhält.

Biles also zog sich zurück, und im ersten Moment konnte man vermuten, dass dies für immer sei. Sie hatte ja doch einige Monate die Hände vom Stufenbarren gelassen, von allen Sprungtischen und Drehungen am Boden, und sie hatte zu diesem Zeitpunkt schon etwas mehr als 30 Olympia- und WM-Goldmedaillen. Jedoch – Biles hatte, wie der Guardian schreibt, schon längst ihren eigenen Plan, nämlich weiterzumachen.

Sowohl im Vierkampf wie am Sprung zeigt sie Hochkarätiges

Längst hatte sie das Training wieder aufgenommen, ohne eine große Show daraus zu machen. Und dann kam sie im Herbst 2023 zu ihrer sechsten Weltmeisterschaft zurück. Dabei gewann sie fünf Goldmedaillen, darunter die im Mehrkampf. Ob sie unheimliche Verfolger wie Twisties hinter sich gelassen hat, oder ob sie diese einfach belächeln kann, was den Twisties sicher nicht passt, ist nicht bekannt.

Jedenfalls startet sie nächste Woche in ihre dritten Olympischen Spiele, als die Turnerin mit den meisten WM- und Olympia-Goldmedaillen: 37. Wobei sie vor allem im Vierkampf und auch am Sprung Hochkarätiges zeigen könnte. Denn Biles hat wieder Freude an dem, was sie am besten beherrscht: Turnen – und Neues wagen. Zu sehen war dies schon in Paris, in der großen Turnhalle im Bezirk Bercy. „Ich habe die Liebe zum Sport wiedergefunden“, sagte sie, „seinen spielerischen Aspekt, die Freude, die er mir bereitet.“

Dieser Sprung hat viele Phasen, er läuft allerdings viel schneller ab, als wenn man ihn beschreibt: einen Jurtschenko mit zwei Schrauben, was bedeutet, dass Biles anläuft, ein Rad schlägt, sich dreht, aufs Brett springt, sich wiederum dreht und auf den Sprungtisch greift, sich dann nach oben hinauskatapultiert und mit einer ganzen Schraube vor der Landung wieder sanft auf die Matte springt.