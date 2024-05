Dank eines couragierten Auftritts mit Einzelkönnerin Helen Kevric an der Spitze hat das deutsche Frauenteam bei der Turn-EM in Rimini das Finale erreicht. Die Riege des Deutschen Turner-Bundes lag mit 153,697 Punkten bis zur letzten Gruppe am Abend auf Rang vier und zog als Siebte in den Endkampf am Sonntag ein. Das im Schnitt 16 Jahre alte deutsche Perspektivteam mit Karina Schönmaier (Chemnitz), Kevric, Marlene Gotthardt (beide Stuttgart), Janoah Müller (Haßloch) und Silja Stöhr (Heddesheim) schaffte drei weitere Finalplätze an den Einzelgeräten am Samstag: Kevric am Stufenbarren sowie Schönmaier und Gotthardt im Sprung. "Ich bin sehr stolz auf sie. Das habe ich ihnen auch gesagt", sagte Bundestrainer Gerben Wiersma über die gesamte Mannschaft.