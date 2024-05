Die deutschen Turnerinnen um Helen Kevric haben bei den Europameisterschaften in Rimini das Finale im Mannschafts-Mehrkampf erreicht. Die junge Riege des DTB lag mit 153,697 Punkten bis zur letzten Gruppe am Abend auf Rang vier und zog schließlich als Siebte in den Endkampf am Sonntag ein. Qualifikationssieger wurde Gastgeber Italien mit 165,296 Punkten.