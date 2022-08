Kim Bui beendet nach der EM in München ihre Turnkarriere. Das gab die 33-Jährige am Mittwoch bekannt, damit ist das Championat im Rahmen der European Championships (11. bis 21. August) der letzte Auftritt der gebürtigen Tübingerin. Bui zählte 17 Jahre lang zur Auswahl des Deutschen Turner-Bundes, zu den größten Erfolgen der langjährigen Aktivensprecherin gehört die Bronzemedaille am Stufenbarren bei der Heim-EM 2011 in Berlin.