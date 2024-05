Helen Kevric hat knapp eine Medaille bei den Turn-Europameisterschaften verpasst. Die 16 Jahre alte EM-Debütantin wurde am Samstag im italienischen Rimini Vierte am Stufenbarren. Zur Britin Georgia-Mae Fenton auf Rang drei fehlten der Stuttgarterin nur 0,034 Punkte. Europameisterin wurde die Italienerin Alice D'Amato mit 14,600 Punkten vor ihrer Landsfrau Elisa Iorio (14,366) und Fenton (13,900). Kevric bekam 13,866 Zähler für ihre Übung.

"Die Enttäuschung ist schon sehr groß", sagte sie im Anschluss. Es bringe aber nichts, traurig zu sein, denn es gehe ja weiter und sie könne viel mitnehmen. "Deswegen bin ich trotzdem ein Stück weit stolz auf mich, dass ich hier performen konnte." Vor dem Wettkampf sei sie sehr aufgeregt gewesen, erstmals bei den Großen in einem Finale zu turnen. "Das ist schon anders bei den Senioren", sagte die bisherige Juniorin, die in dieser Altersklasse im Vorjahr WM-Zweite am Stufenbarren geworden war.

Zuvor hatten bereits Karina Schönmaier, 18, aus Chemnitz und die Stuttgarterin Marlene Gotthardt im Sprung-Finale überzeugt. Schönmaier bekam für beide Sprünge die Durchschnittsnote von 13,466 Punkten und belegte damit den fünften Rang. Die noch 15 Jahre alte Gotthardt kam auf 13,166 Zähler und wurde damit Siebte. Den Titel gewann Coline Devillard aus Frankreich mit 13,866 Punkten vor der Bulgarin Walentina Georgiewa (13,799) und ihrer Landsfrau Ming van Eijken (13,699).