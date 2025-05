Von Saskia Aleythe, Leipzig

Die Landung ist stabil, auf beiden Füßen. Der perfekte Schlusspunkt, so wie die Turnerinnen ihn sich immer vornehmen. Nur mit größter Anstrengung gelingt er, nach dem Flug vom Stufenbarren auf die Matte. Helen Kevric hat die Landung gemeistert an diesem Abend, die Fans in der Halle kreischen. Logisch, es ist ein Heimspiel für die deutschen Turnerinnen bei dieser Europameisterschaft in Leipzig. Und so eine gute Landung am ersten Gerät, die ist nicht selbstverständlich. Schon gar nicht in diesen Tagen.