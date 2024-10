Frauenfußball-Bundesligist Turbine Potsdam hat sich von Teamchef Dirk Heinrichs und Cheftrainer Marco Gebhardt getrennt. Das Präsidium habe beschlossen, „einen Neustart im Bereich der ersten Mannschaft zu wagen“, teilte der Aufsteiger mit, „die Zusammenarbeit mit beiden Trainern wird einvernehmlich beendet.“ Potsdam steht nach fünf Spieltagen ohne Punkt und Tor am Ende der Tabelle. Teamchef Heinrichs war seit über 20 Jahren für Turbine tätig, Ex-Profi Gebhardt wechselte Ende Februar 2023 von den Herren von Blau-Weiß 90 Berlin in die brandenburgische Hauptstadt. Den Abstieg konnte das Duo nicht verhindern, schaffte aber den sofortigen Wiederaufstieg mit dem Ziel, Turbine wieder langfristig in der höchsten deutschen Spielklasse zu etablieren. Nach den ersten fünf Spielen sahen die Funktionäre den Weg gefährdet. Ein Nachfolger wurde nicht genannt.