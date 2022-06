Nur fünf Tage nach der Trennung von Trainer Sofian Chahed ist beim Frauen-Bundesligisten 1. FFC Turbine Potsdam der Präsident zurückgetreten. Rolf Kutzmutz, 75, stellt sein Amt zur Verfügung, nachdem er 22 Jahre in verschiedenen Positionen für Turbine tätig war. Sieben Jahre lang stand er zuletzt an der Spitze des sechsmaligen deutschen Meisters. Das Aus von Chahed habe ihn veranlasst, "das vergangene Jahr noch einmal gründlich zu überdenken", wurde Kutzmutz zitiert: "Ich sehe mich nicht mehr in der Lage, für den Verein in verantwortlicher Position Positives zu bewirken und eine vorbehaltlose und gute Zusammenarbeit mit den anderen Verantwortlichen zu organisieren." Sein Ansatz, um den Klub "erfolgreich im Wettbewerb" zu halten, sei "aus persönlicher Sicht gescheitert".