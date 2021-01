Verteidiger Kilian Jakob wechselt vom FC Augsburg zu Türkgücü München. Wie der Fußball-Drittligist am Freitag mitteilte, wird der 23-Jährige bis zum Sommer ausgeliehen. Jakob ist vor allem in der zweiten Mannschaft der Augsburger in der Regionalliga zum Einsatz gekommen. Der Abwehrspieler, der aus der Jugend des TSV 1860 München stammt, hat ein Bundesligaspiel für den FC Augsburg absolviert.