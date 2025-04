Von Christoph Leischwitz

Man kann diesmal Türkgücü München wirklich nicht unterstellen, dass sie nicht alles versucht hätten. Der Fußballverein hat kein eigenes Stadion und deshalb immer wieder Probleme, für seine Regionalliga-Partien eine Spielstätte zu finden. Am Donnerstag nun erfolgte die zweite Spielabsage der Saison, doch der offizielle Grund ließ aufhorchen: „Türkgücü München steht nach eigenem Bekunden aufgrund von ärztlich attestierten Erkrankungen die erforderliche Mindestanzahl an Spielern nicht zur Verfügung“, heißt es in der Erklärung des Bayerischen Fußball-Verbands BFV. Dem Vernehmen nach erfolgte die Benachrichtigung über die Erkrankungen rund eine Stunde, bevor der Verein ein Stadion für die Partie gegen Wacker Burghausen hätte benennen müssen.