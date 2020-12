Von Christoph Leischwitz

Nach zahlreichen guten Auftritten zu Beginn der Saison droht Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München nun in die untere Tabellenregion zu rutschen. Auf zwei Niederlagen in Serie folgte am Dienstag beim Flutlichtspiel gegen den Halleschen FC die schlechteste Saisonleistung, bei der die Mannschaft von Alexander Schmidt mit einem 0:3 (0:2) sogar noch gut bedient war.

Trainer Schmidt hatte die Gäste "kompakt" erwartet, diese begannen aber offensiv und gingen durchaus verdient nach nur zwölf Minuten in Führung: Julian Derstroff traf nach einer simplen Körpertäuschung vom Strafraumrand. Nur zwei Minuten später war Türkgücü-Keeper René Vollath erneut überwunden: Von der linken Seite brachte Janek Sternberg einen scharfen Ball an den Fünfer, den Michael Eberwein ins Netz grätschte (14.).

Eine Reaktion von Türkgücü auf dem Feld blieb auch nach dem zweiten Weckruf aus, Schmidt schickte die Auswechselspieler zum Aufwärmen. Der Spielaufbau blieb träge und ideenlos, nur gelegentlich landete ein weiter Schlag bei Spielmacher Sercan Sararer. Es dauerte bis zur 34. Minute, ehe der bisherige Top-Torjäger der Liga, Petar Sliskovic, die erste gute Chance für seine Mannschaft herausholte: Er schoss aus spitzem Winkel Halles Torwart Sven Müller an, im Liegen brachte er den Ball noch einmal nach innen, wo zwei Spieler knapp verpassten. Halle blieb aber bis zur Pause weiter die gefährlichere Mannschaft, kurz vor Sliskovics Chance hatte Eberwein per Kopf den Pfosten getroffen.

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte gab ein Spieler sein Debüt, der für Deutschland in mehreren Junioren-Nationalmannschaften und zuletzt in der türkischen ersten Liga gespielt hatte: Atakan Akkaynak lief nach einer Schulterverletzung im Mittelfeld auf. Aber auch er konnte dem Spiel keine Impulse geben, die zweite Hälfte verlief eher noch einseitiger. Halle vergab beste Chancen, ehe erneut Derstroff mit einem abgefälschten Distanzschuss zur Entscheidung traf (61.). Erst in der Nachspielzeit kam die Reaktion, da gab Türkgücü mehr Torschüsse ab als in den 90 Minuten davor. Nach dem Spiel am Sonntag beim SC Verl hat Türkgücü auch in einer Woche im Nachholspiel gegen den SV Meppen noch die Möglichkeit, den Negativtrend zu stoppen.