Fußball-Drittligist Türkgücü München hat Offensivspieler Albion Vrenezi, 27, vom SSV Jahn Regensburg verpflichtet. Der Außenbahnspieler absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 27 Zweitligapartien und kam dabei auf acht Scorerpunkte. "Wir freuen uns, dass sich ein so etablierter Profi für Türkgücü München entschieden hat", sagte Sportleiter Roman Plesche. "Albion ist technisch versiert, stark im Eins-gegen-eins, torgefährlich und schnell - er bringt alles mit, was einen guten Offensivspieler auszeichnet. Er ist eine absolute Bereicherung für unser Angriffsspiel." Für Vrenezi ist "dieser Schritt etwas ganz Besonderes, da München meine Heimat ist". Er wurde beim SV Planegg-Krailling und beim FC Unterföhring ausgebildet und wechselte dann zum FC Augsburg II. Zudem hat Türkgücü einen neuen Assistenztrainer verpflichtet: Nicolas Masetzky, 32, bisher in dieser Position bei der U19 des 1. FC Nürnberg tätig, unterstützt den neuen Chefcoach Petr Ruman. Zwischen 2018 und 2020 war Masetzky Chefscout im Nachwuchs des TSV 1860 München.