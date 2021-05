Von Stefan Galler

Fußball-Drittligist Türkgücü München hat sich drei Spieltage vor Saisonschluss von Trainer Serdar Dayat getrennt. Wie der Klub am Donnerstagnachmittag mitteilte, hätten der Verein und Dayat einvernehmlich entschieden, die gemeinsame Zusammenarbeit vor Vertragsende zu beenden. Als Grund gibt der Klub die anhaltenden Rückenschmerzen des 51 Jahre alten Übungsleiters an. Dieser habe wegen seiner gesundheitlichen Probleme schon vergangene Trainingswoche pausiert und die Mannschaft auch nicht beim Auswärtsspiel am Dienstag in Halle (1:4) betreut.

"Wir bedauern es, das Engagement nun frühzeitig beenden zu müssen, jedoch hat die Gesundheit selbstverständlich Vorrang", erklärt Geschäftsführer Max Kothny in einer Pressemitteilung. "Aufgrund des vorzeitigen Klassenerhalts sind wir in der Lage, diese Entscheidung nun gemeinsam so treffen zu können." In den verbleibenden drei Spielen wird Assistenztrainer Andreas Pummer das Team betreuen. Er hatte den Verein einst von der Landesliga bis in die Regionalliga geführt.

Seit einer guten Woche ist bekannt, dass in der neuen Saison der tschechische Ex-Profi Petr Ruman, 44, den Trainerjob bei Türkgücü übernimmt. Er betreut bisher die zweite Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth in der Regionalliga.