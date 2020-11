Von Christoph Leischwitz

Selbst so manches Ereignis neben dem Platz war interessant zu beobachten am Dienstagabend im Olympiastadion: ein Feuerwerk zum Beispiel, passenderweise zwei Minuten vor dem 1:0 von Türkgücü München gezündet, als ob der Münchner Drittligist bei seinem Flutlicht-Debüt im Olympiastadion gleich ebenso eines abbrennen wollte. Und dann diese auf den ersten Blick so seltsame Auswechslung, wenige Sekunden vor der Halbzeit. Eigentlich wollte Türkgücü-Coach Alexander Schmidt ganz kurz entschlossen sogar einen Doppelwechsel vornehmen, aber Ünal Tosun war augenscheinlich nicht rechtzeitig bereit gewesen. Er kam erst nach dem Seitenwechsel ins Spiel. Und so musste erst einmal nur einer vom Feld: Mounir Bouziane, ein Spieler, der beim Flutlicht-Debüt sein Türkgücü-Debüt feierte und auch noch das 1:0 erzielt hatte.

Er war sichtlich überrascht, womöglich sogar düpiert von diesem Schritt. Trainer Schmidt sagte anschließend, dass es sich um eine rein taktische Maßnahme gehandelt habe: "Das Tor lag in der Luft kurz vor der Halbzeit, ich wollte einfach nochmal den Saarbrücker Spielfluss unterbrechen", sagte er bei Magenta Sport. Eine Maßnahme aus Respekt vor dem Gegner also, auch wenn diese der eigene Spieler kurzzeitig als respektlos empfand. Schmidt bemerkte nebenbei aber auch noch, dass Bouziane "platt" gewesen sei, er habe ja schon seit Monaten kein Pflichtspiel mehr bestritten.

Ünal Tosun übrigens spielte auch nur 44 Minuten, er wurde in den Schlussminuten durch den großgewachsenen Innenverteidiger Erol Alkan ersetzt, der damit, genau, sein Debüt für Türkgücü feierte. Schmidt wollte damit das 1:1 über die Zeit retten.

Diese Auswechslungen zeigten vor allem zwei Dinge: dass der bislang stark aufspielende Aufsteiger diesmal sogar bangen musste, überhaupt nur ein Remis zu erreichen gegen den Spitzenreiter. Zum ersten Mal war Türkgücü spielerisch unterlegen, auch wenn man gegen Ende noch zu zwei hochkarätigen Chancen kam. Zweitens zeigt es aber einen Luxus auf, den die meisten anderen Drittliga-Klubs nicht haben: Schmidt kann jederzeit und situationsbedingt wechseln, wie er es für nötig hält. Im Gegensatz etwa zum TSV 1860 München, dem nächsten Gegner am Samstag im Grünwalder Stadion.

Schmidt hat nicht nur mehrere Debütanten zur Verfügung, die noch unverbraucht in die Saison einsteigen. Er muss auch immer wieder Spieler schonen, die bei vielen Ligakonkurrenten gesetzt wären. Doch am Dienstag standen Marco Holz, Benedikt Kirsch oder Tom Boere nicht einmal im Kader. Offiziell besteht dieser aktuell aus 35 Spielern, mit sechs Spielern wurden die Verträge aufgelöst. Das bedeutet, dass Türkgücü seit dem Aufstieg Verträge mit nicht weniger als 41 Fußballern abgeschlossen hat. Nach SZ-Informationen könnte bald Nummer 42 hinzukommen: Türkgücü will sich im offensiven Mittelfeld noch einmal verstärken und wird sich wohl schon bald zwischen zwei derzeit vereinslosen Spielern entscheiden: zwischen dem früheren Nachwuchsspieler des FC Bayern, Mehmet Ekici, 30, und Baris Atik, 25, der zuletzt für Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden spielte.

Zum Spiel bei 1860 sagte Schmidt: "Wir freuen uns alle darauf, ein Derby in München ist natürlich ein Highlight für den ganzen Verein." Dann will Türkgücü ein Feuerwerk in Giesing abbrennen - jedenfalls auf dem Platz.