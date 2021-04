Der wichtigste Spieler im Kader des Fußball-Drittligisten Türkgücü soll auch in der kommenden Saison für die Münchner auflaufen. Wie Türkgücüs sportlichen Leiter Roman Plesche mitteilte, hat der Klub bereits am 22. März die vertraglich festgehaltene Option gezogen, wodurch sich der Vertrag des 31-Jährigen um ein weiteres Jahr bis Juni 2022 verlängert. Pikant ist der Vorgang allerdings, da der Spielgestalter deutliche Ambitionen erkennen ließ, dass er den Verein verlassen will. Für den Klub, so Plesche, sei das aber "der folgerichtige Schritt" gewesen.