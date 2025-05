Rein sportlich war Türkgücü München schon am vergangenen Wochenende aus der Regionalliga abgestiegen, es herrschte allerdings noch leise Hoffnung auf verspätete Punkte mithilfe des Schiedsgerichts. Aber selbst das für Donnerstag angekündigte Urteil um die Punkte aus dem Hinspiel gegen Schwaben Augsburg ist jetzt unwichtig: Am Montag gab der Bayerische Fußball-Verband (BFV) bekannt, dass Türkgücü für die kommende Spielzeit keine Lizenz für die vierte Liga mehr erhält. Die Mannschaft wird nun, obwohl alle Partien in der Wertung bleiben, auf den letzten Tabellenplatz gesetzt – wobei sie da sowieso schon steht. Türkgücü wird somit in der kommenden Saison in der fünftklassigen Bayernliga antreten.