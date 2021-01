Von Christoph Leischwitz

Die Zeit drängt, das war klar heraus zu hören bei Max Kothny. Der Geschäftsführer von Türkgücü München hat zurzeit viele Baustellen. So müsse man nach dem zweiwöchigen Rückzug des Investors Hasan Kivran beim Fußball-Drittligisten verstärkt daran arbeiten, sich von den Finanzhilfen einer einzelnen Person unabhängiger zu machen. Eines der größten Probleme, das Kothny hat, ist aber umgekehrt, dass er wahnsinnig gerne eine konkrete Baustelle hätte: Der Verein benötigt dringend ein Areal für ein Nachwuchs-Leistungszentrum (NLZ). Dieses ist spätestens dann nötig, wenn ein Verein in die zweite Bundesliga aufsteigt. "Wir haben ein Jahr Karenzzeit", sagt Kothny, der diesbezüglich schon im Austausch mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) stehe. Das bedeutet, dass Türkgücü im Falle eines Aufstiegs im Jahr 2021 spätestens im Sommer 2022 über ein NLZ verfügen müsste. Und wenn es sich dabei nur um ein paar Fußballfelder handelt, die explizit für die Ausbildung von Junioren genutzt werden können. Den nötigen Platz dafür sucht der Verein seit Jahren.

Seit Samstag hatte es Verwirrung darüber gegeben, ob die Stadt dem Verein nun solch ein Areal in Aussicht stellte. Immerhin hatte Kivran seinen Verbleib bei Türkgücü damit begründet, dass genau dies geschehen sei. Die Stadt wiederum hatte dies auf SZ-Anfrage dementiert. Am Mittwoch erklärte Kothny, er wisse nicht einmal, um welches Gelände es sich genau handele, das von der Stadt geprüft wird. Allein die Bereitschaft, weiter zu prüfen, habe man aber als positives Signal gewertet. Außerdem versuchte Kothny, Vorwürfe auszuräumen, wonach sich der Verein bemüht habe, den Schulsport und die beiden anderen Vereine von der Bezirkssportanlage zu verdrängen, die dort seit Jahrzehnten ihre Heimat haben. Dazu sagt der Münchner Stadtrat Beppo Brem in seiner Eigenschaft als Kreisvorsitzender des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV) auf SZ-Anfrage: "Der Breitensport hat an der Heinrich-Wieland-Straße Priorität, alles andere wäre auch ein Wortbruch."

Dass Türkgücü die Diskussion um ein Areal zurzeit forciert, zeigt vor allem: Für den Verein geht es aktuell um den Aufstieg in die zweite Bundesliga und die Erfüllung der dort herrschenden Auflagen. Dem Vernehmen nach hat der nicht abgesprochene Vorstoß bei der Stadt aber für Irritationen gesorgt - und die Wahrscheinlichkeit für eine Zusage womöglich nicht gerade erhöht.