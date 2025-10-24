Am kommenden Wochenende empfängt Türkgücü München den FC Deisenhofen zu einem Bayernliga-Derby, und die Chance, gegen den Tabellenachten Punkte zu machen, lässt sich der Tabellenletzte einiges kosten. Auf Nachfrage bestätigte Türkgücü-Vorstand Serdar Yilmaz nämlich, dass Ausstände an den Bayerischen Fußball -Verband (BFV) nun beglichen wurden – das war nach SZ-Informationen dringend nötig gewesen, denn sonst hätte Türkgücü gegen Deisenhofen gar nicht antreten dürfen. Bei den Verbindlichkeiten handelte es sich um Strafzahlungen aus der vergangenen Saison in der Regionalliga, weil Türkgücü mehrere Heimspiele mangels Stadion nicht hatte austragen können. Jetzt nahm Türkgücü auch keine Ratenzahlung mehr vor, sondern beglich den gesamten ausstehenden Betrag, dem Vernehmen nach rund 7000 Euro. „Es geht weiter“, sagt Yilmaz deshalb, sportlich gesehen wäre er „mit einem Punkt gegen Deisenhofen zufrieden“.

Die Zahlung eines weiteren, noch größeren Betrags wurde indes zumindest aufgeschoben: Gerade noch rechtzeitig legte Türkgücü Berufung ein gegen ein Gerichtsurteil, wonach der Verein mehr als 112 000 Euro an die Stadt München überweisen soll. Der Rechtsstreit um nicht gezahlte Stadionmieten aus der Saison 2022/23 geht damit also weiter. Türkgücüs Präsident Taskin Akkay hatte schon damals immer wieder gefordert, anderswo spielen zu können, weil das Grünwalder Stadion für die wenigen Türkgücü-Fans überdimensioniert und viel zu teuer sei, allein die Kaltmiete beträgt dort 900 Euro pro Spiel, jedes Mal fallen Nebenkosten im vierstelligen Bereich an. Hernach will Akkay mitbekommen haben, dass die Nebenkosten viel geringer seien als von der Stadt angegeben. Diese Argumentation dürfte Türkgücü nun für einen Versuch nutzen, nicht die gesamte Miete zahlen zu wollen.

Aus dem Umfeld des Vereins ist zu hören, dass weitere Schulden aufgelaufen sind. Eine Anfrage an die Berufsgenossenschaft, ob der türkische Klub dort Ausstände im sechsstelligen Bereich angehäuft hat, bleibt mit dem Verweis auf den Datenschutz unbeantwortet. Aus dem Türkgücü-Umfeld ist außerdem zu hören, dass es einen weiteren Verein gibt, dem Türkgücü den Einnahmen-Erlös aus einem Toto-Pokalspiel schuldet. Nachfrage beim TSV 1860 München, das im September 2022 ein gelostes Auswärtsspiel gegen Türkgücü im Grünwalder Stadion 3:1 gewann: Dort heißt es, man erteile zu finanziellen Angelegenheiten grundsätzlich keine Auskünfte.