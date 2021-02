"Ich glaube, wir haben in der Unterbrechung die richtigen Worte gefunden, uns noch einmal eingeschworen." - Andreas Pummer nutzte die schneebedingte Unterbrechung am Montagabend im Stadion an der Grünwalder Straße.

Von Christoph Leischwitz

Ein Satz wie "Der Gegner hatte mehr Ballbesitz, aber wir waren immer Herr der Lage", ist schon ein recht typischer Satz für Andreas Pummer. Der junge Trainer, 38, ist seit 2017 für Türkgücü München tätig, zuletzt als Co-Trainer. Die Fußballlehrer-Lizenz will er eines Tages noch erwerben, da sie ihm noch fehlt, kann er nicht dauerhaft Drittliga-Chefcoach bleiben. Hauptverantwortlich hatte er die Mannschaft in die Bayernliga und direkt danach in die Regionalliga geführt.Der Verein marschierte souverän durch die gehobenen Amateurligen, aber selten mit Hurra-Fußball, viel lieber mit konzentrierten 1:0-Siegen. Pummer gilt als Defensivspezialist, und das kommt ihm sehr zupass bei seinem kurzen Chefcoach-Ausflug in den Profifußball. Immer wieder betonte er am Montagabend nach einem recht zerfahrenen Spiel, wie gut seine Mannschaft "gegen den Ball" gearbeitet habe, vorne freilich habe immer wieder mal "der letzte Pass gefehlt" gegen den Abstiegskandidaten 1. FC Magdeburg. Oder auch mal der Torschuss, so wie in der 62. Minute. Da hatte sich der eigentlich unentbehrliche Kapitän Sercan Sararer den Ball erobert, lief alleine in die gegnerische Hälfte und auf den Torwart zu - und wurde dann doch noch vom pfeilschnellen Sirlord Conteh abgegrätscht.

Aber das war hernach irgendwie wurscht, würde Pummer sagen, und nach dem Rauswurf von Trainer Alexander Schmidt, der Pummer-Premiere und einem kampfbetonten Spiel mit vielen kuriosen Szenen fast nur eine Randnotiz. Außerdem hatte es ja auch noch eine Unterbrechung gegeben wegen Schneegestöbers. Angefeuert von Liedern wie "Schneeflöckchen, Weißröckchen" über die Stadionlautsprecher half auch Türkgücü-Geschäftsführer Max Kothny mit, die Linien freizuschippen. Das sollte sich auszahlen: Den knappen 2:1-Vorsprung rettete die Pummer-Elf danach souverän über die Zeit. "Ich glaube, wir haben in der Unterbrechung die richtigen Worte gefunden, uns noch einmal eingeschworen", sagte Pummer.

Der ehemalige 1860-Sportchef Miroslav Stevic ist neuerdings bei den Spielen von Türkgücü anzutreffen

Das dürfte keine Floskel sein. Ein langjähriger Verantwortlicher, der seit nunmehr vier Jahren ein permanentes Kommen und Gehen der sportlichen Belegschaft miterlebt, der Erfolge wie zahlreiche persönliche Tragödien moderieren muss, weil zahllose Spieler gar nicht zeigen konnten, was sie können - so einer kann im zwischenmenschlichen Bereich nichts alles falsch gemacht haben. Pummer gilt als Stimmungsaufheller, neben dem Torwarttrainer Michi Hofmann als unprätentiöse, gute Seele in einem Verein, in dem Spieler verpflichtet, um Gehaltsverzicht gebeten und dann abgefunden oder in eine "Trainingsgruppe zwei" gesteckt werden, aus der niemand Chancen auf Einsatzzeiten hat. Der frühere Profi Hofmann ist derjenige bei Türkgücü, der dank seiner Karriere und seines A-Trainerscheins mit Abstand über die meiste Erfahrung verfügt.

Seit mehreren Wochen übrigens ist der ehemalige 1860-Sportchef und Spielervermittler Miroslav Stevic bei Spielen von Türkgücü anzutreffen. Nach SZ-Informationen war Stevic unter anderem beim Auswärtsspiel in Wiesbaden (1:3) sogar im Mannschaftshotel mit dabei. Auf Anfrage heißt es, Stevic strebe kein Amt im Verein an.

Marco Röser trifft erst mit einem Glücks-, dann mit einem Traumtor

Türkgücü hat derzeit das generelle Problem, dass die zu Saisonbeginn so starke Offensive stark gehemmt wirkt. Petar Sliskovic hat in den ersten elf Partien zehn Tore geschossen, in seinen zwölf Partien danach nur zwei; auch Sercan Sararer wirkt zurzeit nicht bei hundert Prozent, siehe 62. Spielminute. Pummer tat diese vergebene Chance mit einem Scherz ab. Zehn Minuten davor hatte Sararer das Schuhwerk gewechselt, das ältere Paar sei wohl bequemer, aber womöglich auch schwerer, witzelte er. Der Erste, mit dem Pummer nach dem Schlusspfiff länger redete, war übrigens Sliskovic. Dessen Startelf-Einsatz sei nicht gefährdet, betonte der Interimstrainer, "er ist sehr unangenehm für den Gegner, jeder in der Liga weiß um seine Wertigkeit, er arbeitet unheimlich viel".

Doch es traf sich gut für den Interimstrainer wie auch für die immer noch bestehenden Hoffnungen auf den nächsten Durchmarsch, dass diesmal ein anderer die Tore erzielte. Der ausgeliehene Marco Röser traf zunächst mit einem Glücks-, dann mit einem Traumtor (6., 13.), mit dem er Selbstvertrauen getankt haben dürfte. Nach der frühen Führung war Pummersche Defensivarbeit angesagt, mit "Nadelstichen" nach vorne (Pummer). Magdeburg gelang nur ein Elfmetertor (16.).

Nach dem Sieg sieht alles so aus, als würde der Interimstrainer auch am Samstag beim Auswärtsspiel in Lübeck an der Seitenlinie stehen, laut Pummer gibt es zurzeit noch keinen "engeren Kreis" an Kandidaten für die Nachfolge. Der Sechste reist mit neuem Selbstvertrauen zum Tabellenletzten. Doch ein Torfestival ist nicht zu erwarten.