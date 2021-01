Von Christoph Leischwitz

Aaron Berzel sank gleich nach dem Schlusspfiff auf die Knie und reckte für ein Halleluja zwei Fäuste in die Luft, die Spieler von Türkgücü lagen sich in den Armen und sahen sich an, als ob sie sagen wollten: dass wir das noch erleben durften. Erst vor Kurzem, Ende Dezember, hatten sie gar nicht so genau gewusst, ob sie sich Anfang Januar nicht vielleicht einen neuen Arbeitgeber suchen müssen. Und die Tatsache, dass man am Montagabend wieder auf dem Platz des Grünwalder Stadions stehen durfte, scheint zusammengeschweißt zu haben. So sehr, dass es sogar für einen durchaus verdienten 1:0-Sieg gegen den souveränen Tabellenführer Dynamo Dresden reichte. Eigentlich, meinte Dynamo-Trainer Markus Kauczinski später, habe man "übers ganze Spiel hinweg Kontrolle" gehabt. Kontrolle ist auch gut, aber Leidenschaft ist besser.

"Da kam einiges zusammen", meinte Türkgücü-Trainer Alexander Schmidt nach dem Dreier des selbsternannten Außenseiters. Indirekt meinte er damit zwar auch: auf dem Platz. Gegen so eine "Topmannschaft" wie Dresden. Aber eigentlich meinte er vor allem die Umstände im Vorfeld. Nach dem Erfolg gab der 51-Jährige erstmals zu: "Das hat uns im Prinzip schon belastet." Mit "das" meint der Trainer den zwischenzeitlichen Abschied des Hauptgesellschafters Hasan Kivran, der kurz vor dem Spitzenspiel seinen Verbleib verkünden ließ. Selbst wenn "das" nur ein großer Bluff gewesen sein sollte, so hatte Kivran aber die Mannschaft nicht darüber in Kenntnis gesetzt. Und so dürfte die in den Spieler-Gesichtern abzulesende Erleichterung nach dem Kampfsieg Ausdruck einer seltenen Gefühlsmischung gewesen sein: Erleichterung mit einem Resthauch an Verärgerung. Die Zweikampf- und Laufbereitschaft im Spiel gegen die Sachsen beschert Türkgücü nun ja auch gleich wieder Außenseiterchancen mit Blick auf den Aufstieg.

Zwei Dinge waren darüber hinaus beachtlich an diesem Abend. Zum einen hatte diesmal die Defensive Türkgücüs entscheidend zum Sieg beigetragen, und das nach einem bestenfalls mittelmäßigen Herbst mit mehreren schlechten Spielen. Fast könnte man sagen, die Abwehr hat sich ein Stück weit emanzipiert: Zwar schoss Sercan Sararer auch diesmal das Siegtor, er bleibt unbestritten der wichtigste Spieler des Kaders. Doch die Mannschaft, bis hin zu den Einwechselspielern, hat bewiesen, dass sie auch defensivere Konzepte umsetzen kann.

"Wir mussten uns der Entwicklung anpassen", sagt Trainer Schmidt zur Erklärung. "Ich kann nicht, wenn ich ständig englische Wochen habe, mit absolutem Angriffspressing bestehen." Wenn man diese Art des Pressings "nicht zu 100 Prozent" umsetze, dann "geht der Schuss meist nach hinten los" - eine eindeutige Erklärung für die mauen Partien im November.

Zweitens war herauszuhören, dass sich zugleich die Mannschaft ein Stück weit vom Präsidenten emanzipiert. Der Siegtorschütze fand nach dem Spiel recht deutliche Worte. Er habe schon viel erlebt in seiner Karriere, sagte Kapitän Sararer, so sei das eben im Fußball: "Entscheidungen werden von heute auf morgen getroffen. Das muss man akzeptieren als Spieler. Wir sind Angestellte, wir bekommen jeden Monat unser Geld. Natürlich macht man sich Gedanken, wie es in Zukunft weitergeht." Jetzt aber habe man das Zeichen erhalten: Es geht weiter.

Sararer dürfte auch noch zu Ohren gekommen sein, was Geschäftsführer Max Kothny am Rande des Spiels sagte. Dieser sprach plötzlich von möglichen "unmoralischen Angeboten" für die Schlüsselspieler Sararer und Sliskovic. Über moralische Angebote, so klang das, müsse man ja nicht nachdenken, aber über hohe Ablösesummen demnach sehr wohl.

Einerseits heißt es: Kivran soll ab sofort nach Möglichkeit finanziell stärker entlastet werden. Dazu gehört auch, dass das Geld aus dem Geisterticket-Verkauf offenbar einbehalten wird. Die Aktion war in akuter Finanznot ausgerufen worden, als alle glaubten, Kivran steige aus. Gleichzeitig gab Kothny bei Magentasport nun an, dass Kivran den Nachweis zur Schließung eine Liquiditätslücke gegenüber dem Deutschen Fußball-Bund bis zum 21. Januar vornehmen werde. Danach, so ist aus dem Verein zum wiederholten Male hören, sei es durchaus möglich, dass auch wieder neue Spieler verpflichtet werden.

Mit anderen Worten: Bei Türkgücü München hat sich nichts geändert. Parallel zum sportlichen Erfolg befindet sich das Personal gleichzeitig immer auch in der Dauerdrehtür. Auch aufgestiegen ist die Mannschaft in den vergangenen drei Jahren jedes Mal.