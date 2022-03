Von Christoph Leischwitz

Wer eine Kurznachricht von Max Kothny bekommt, sieht in dessen Profilbild diese vier Worte in roter Leuchtschrift: no salt, no life. Sie sind an der Fassade eines Restaurants in Istanbul angebracht, das Nusret Gökce gehört. Jenem salzwerfenden Koch, der einmal Franck Ribéry mit einem Blattgold-Steak verwöhnte und dafür einen Dekadenz-Shitstorm erntete, der ihn in Deutschland erst so richtig bekannt machte. Bevor Kothny zum jüngsten Geschäftsführer im deutschen Profifußball wurde, hat er auch einmal in München als Grillmeister in einem Steak-Restaurant gearbeitet. Kurz nachdem er ein Bewerbungsgespräch bei McDonald's absolviert und sich dann entschieden hatte: Ich würde gerne etwas Spannenderes machen. Kothny hat immer das Salz fürs Leben gesucht. Allerdings bekommt er jetzt, mit 25 Jahren, auch eine ziemlich gesalzene Quittung präsentiert.