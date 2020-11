Von Christoph Leischwitz

Ums Geld, das geschieht in der Branche selten genug, geht es in diesem Fall ausnahmsweise wirklich nicht mehr. Das war bis vor Kurzem anders, immerhin war Reiner Maurer in einen Rechtsstreit mit Türkgücü München getreten, der ehemalige Trainer fordert eine Aufstiegsprämie ein. Aber es ist vielmehr die Tatsache an sich, dass er nun "vor ein Arbeitsgericht gezerrt" werde, die ihn wirklich sauer macht: "Ich bin jetzt seit 43 Jahren Arbeitnehmer. Ich war noch nie vor dem Arbeitsgericht. Ich habe auch noch nie eine Abmahnung erhalten." Jetzt aber sieht er sich zu diesem Schritt gezwungen.

Zu Beginn einer Zusammenarbeit sei ja immer alles prima. Bei Türkgücü herrschte vor gut einem Jahr Aufbruchstimmung, der Regionalliga-Aufsteiger wollte durchmarschieren in den Profifußball. Dass damals ein Teil des Gehalts, jener mit der Aufstiegsprämie, inmitten der guten Laune nur mündlich vereinbart wurde - ja, warum denn nicht? Man kann sich doch aufeinander verlassen. Heute sagt Maurer, und das ist einer von zwei zentralen Vorwürfen an Hasan Kivran, dass der Präsident sein Wort nicht gehalten habe. Natürlich habe es eine Absprache gegeben, das könne er beweisen. Auf SZ-Anfrage sagt Kivran dazu, dass diese Prämie zwar "in den ersten Gesprächen erwähnt" worden sei. Aber: "Unsere Verträge, auch die von Herrn Maurer, sehen die Schriftform vor." Maurer wiederum sagt, diese Behauptung "war jetzt einfach zu viel des Guten". Es gehe ihm darum, dass sich gewisse Gepflogenheiten im Fußball nicht durchsetzen dürften.

Wichtig ist zu erwähnen, was Maurer dem Verein alles nicht vorwirft. Präsident Kivran macht zum Beispiel keinen Hehl aus seiner Hire-and-Fire-Mentalität. Die Zahl der Zu- und Abgänge von Spielern sei überdurchschnittlich, aber das Vorgehen sei trotzdem im Prinzip üblich, findet Maurer. Er hat noch nicht einmal etwas gegen präsidiale Einflussnahme - da sei er durch seine vielen Tätigkeiten (Griechenland, Thailand, TSV 1860 München) in den vergangenen Jahren abgehärtet.

Aber hier setzt trotzdem der zweite zentrale Vorwurf an. Denn Maurer sagt: "Kivran hat während der Spiele kontinuierlich Text- oder Sprachnachrichten in Richtung Bank geschickt. Das ist ja auch zu belegen." Auf Anfrage bestätigt Kivran, dass er sich "wie die beiden Herren zu diversen Themen geäußert" habe - mit den beiden Herren sind Maurer und der ehemalige Geschäftsführer Robert Hettich gemeint. Letzterer hat seine Aufstiegsprämie auf dem Rechtsweg mittlerweile erfolgreich erstritten. Jedoch: "Eine direkte Einflussnahme bzw. Vorgabe zu der Aufstellung hat es nie gegeben", so Kivran. Maurer bleibt bei seiner Darstellung. Und so sei es eben schon sehr problematisch, wenn das Leistungsprinzip so radikal eingefordert wird, die alleinige Entscheidung aber gar nicht beim sportlichen Entscheider liegt. Das stößt Maurer enorm auf, denn: "Er ist jetzt kein Beckenbauer, er ist ein absoluter Anfänger, der noch nie etwas mit Profifußball zu tun hatte." Im Verein behaupte Kivran gerne, er habe für Türk Gücü gespielt, bis er 23 Jahre alt war. Demnach bis 1989. Dabei sei mit wenigen Nachfragen schnell herausgefunden, dass ihn Trainer und Spieler aus dieser Zeit gar nicht kannten, und dass er mindestens seit 1987 nicht für die erste Mannschaft gespielt habe. Die SZ-Anfrage dazu ließ Kivran unbeantwortet. Er bestätigte, vor dem Aufstieg keinerlei Profierfahrung gehabt zu haben.

Maurer hätte übrigens auch nichts dagegen gehabt, wenn nach der durch Corona verkürzten Spielzeit der Präsident gesagt hätte: Reiner, danke für die Zusammenarbeit, aber ich sehe mich jetzt nach einem anderen Trainer um. Zu so einem Satz, sagt Maurer, "ist Kivran nicht fähig". Einmal habe er Kivran eine Email geschickt, welche Trainergehälter in der dritten Liga üblich seien. Gegenüber der SZ hatte Kivran einmal gesagt, Maurers Gehaltsvorstellungen seien völlig überzogen gewesen. Maurer erklärt, nie eine konkrete Forderung gestellt zu haben, es habe ja auch diesbezüglich Funkstille geherrscht.

Sich nicht klar erklären; nicht an Abmachungen halten; so ähnlich hat das auch Rainer Koch einmal über Hasan Kivran gesagt. Der Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes hatte im September gesagt, zum monatelangen DFB-Pokalstreit sei es letztlich nur gekommen, weil sich "nicht an mündliche Abmachungen" gehalten wurde. Diese Abmachung war Ende Juli in einer Bar in der Münchner Maximilianstraße zwischen Koch und Kivran getroffen worden. Sie wurde später von Kivran mit der Begründung aufgekündigt, dass der FC Schweinfurt die Drittliga-Lizenz Türkgücüs angezweifelt habe.

Genau fünf Tage vorher hatte Kivran am selben Ort auch schon Maurer getroffen. Dieser wollte endlich Nägel mit Köpfen machen. Doch daraus wurde nichts. "Als ich ihm meinen Anwalt vorstellte, verließ Kivran fluchtartig das Lokal", erzählt er, und dabei habe Kivran noch gesagt: "So machen wir das nicht." Kivran habe einen vorgefertigtes Schriftstück auf dem Tisch liegen gehabt, fertig zur Unterschrift. Warum, fragt sich Maurer, sei dann die Gegenwart eines Anwalts ein Problem? Kivran selbst sagt auf Nachfrage, dieser Anwalt sei "unangekündigt" dabei gewesen. Er, Kivran, habe "noch meinen Cappuccino und Wasser genießen" wollen; und es seien "die Herren" gewesen, die sich "nach einer Minute" wieder aus dem Restaurant entfernt hätten, nicht er.

Nun also das Wiedersehen vor Gericht, wobei: Kivran ist zu den ersten beiden Güteverhandlungen nicht persönlich erschienen. Das Schlichtungsangebot der Richterin, 15 000 Euro, findet der frühere Trainer zwar "gut und salomonisch". Maurer aber möchte nicht, dass Kivran möglicherweise hernach auch noch behaupten könne, er hätte gar nicht zahlen müssen, er tue dies nun gönnerhaft. Am Mittwoch nun erklärt Kivran auf Anfrage, dass man "zwei Drittel einer angemessenen Prämie" bereit sei zu zahlen, weil ja auch nur zwei Drittel der Saison gespielt worden seien wegen der Coronakrise. Die Richterin hatte in ihrem Angebot die Hälfte vorgeschlagen, nun also ist von zwei Dritteln die Rede. Maurer sagt, ihn wundere das nicht, Kivran wolle nur unbeschadet aus der Sache herauskommen. Wenn es sich tatsächlich um ein Entgegenkommen handeln sollte, will Reiner Maurer es trotzdem nicht mehr annehmen. Er möchte, dass Kivran vor Gericht erscheinen muss. Deshalb strebt er in jedem Fall die Beweisaufnahme an, die Anfang nächsten Jahres stattfinden würde - denn diese ist ihm mittlerweile mindestens genauso wichtig wie der Betrag, der vereinbart wurde.