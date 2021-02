Dass die Stimmung bei Türkgücü München zuletzt immer schlechter wurde, war teilweise schon recht gut zu hören gewesen. Zum Beispiel am vorvergangenen Wochenende, als Angreifer Petar Sliskovic ausgewechselt wurde und sich daraufhin ein Wortgefecht mit Trainer Alexander Schmidt leistete. Es war vor allem aber auch zu sehen gewesen, am vergangenen Sonntag bei der 1:3-Niederlage des Drittliga-Aufsteigers beim SV Wehen Wiesbaden: Spieler, die nach einem verlorenen Zweikampf jegliche Laufarbeit vermissen ließen; Abstimmungsschwierigkeiten und daraus resultierende Fehlpässe, eine lasche Körpersprache.

Der Verein war in der Vergangenheit immer sehr konsequent im Umgang mit seinen Fußballern: Wer sich Fehler leistete, der spielte eben nicht mehr. Der Kader war stets groß genug für diese Politik. Jetzt aber hat es den Trainer erwischt, der nach einem Formtief im November noch Rückendeckung erhalten hatte: Am Dienstagnachmittag gab der Verein die Trennung von Cheftrainer Schmidt bekannt, "aufgrund der negativen sportlichen Entwicklung", wie Geschäftsführer Max Kothny zitiert wird.

Der Tabellensiebte Türkgücü hatte in den vergangenen fünf Partien nur zwei Punkte geholt und dabei lediglich ein Elfmetertor erzielt. Auf SZ-Anfrage wollte Schmidt seine Freistellung nicht kommentieren. Interimstrainer soll der bisherige Assistent Andreas Pummer werden. Er werde am Montag beim Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg die Mannschaft anleiten, hieß es.

Schmidt soll nicht mehr alleine über Startelf- und Auswechselfragen entschieden haben

Mit dieser Personalentscheidung tritt das eigentliche Ziel des Vereins immer deutlicher zutage, auch wenn dies niemand offen kommunizieren will: der schnelle Durchmarsch in die zweite Bundesliga. Im Januar wurden weitere Verstärkungen geholt, obwohl die Mannschaft nur knapp hinter den Aufstiegsrängen stand. Es war gerade dieser Schritt, der dem Vernehmen nach zumindest teilweise für besagte schlechte Stimmung sorgte: Bewährte Stammkräfte kämpften plötzlich mit Zugängen um Einsatzzeit.

Kurioserweise geriet Türkgücü gleichzeitig auch in Personalnot, trotz des großen Kaders: Weil zurzeit mehrere defensive Mittelfeldspieler verletzt sind und andere verkauft wurden, hatte die Mannschaft keinen Sechser zur Verfügung. Gleichzeitig stand am Sonntag Zugang Kilian Jakob in der Startelf, obwohl er fast ein Jahr lang kein Pflichtspiel bestritten hatte (das letzte kurioserweise Anfang März 2020 mit dem FC Augsburg II gegen Türkgücü).

Immer wieder war zu hören gewesen in den vergangenen Wochen, dass Schmidt nicht mehr alleine über Startelf- und Auswechselfragen entschieden haben soll. Dafür spricht auch, dass der Verein in seiner Außendarstellung einigen Zugängen vor dem ersten Training Einsatzgarantien ausgesprochen hatte - dabei dürfte der Trainer bei Stammkräften im Wort gestanden haben.

Interimstrainer Pummer muss nun die Lage beruhigen

Schmidts Vorgänger Reiner Maurer hatte im vergangenen Herbst gegenüber der SZ detailliert aufgezeigt, wie stark Türkgücüs Präsident Hasan Kivran in der Regionalliga Bayern Einfluss auf Einsatzzeiten nahm: Dass viele Spieler gekauft werden, um permanent Erfolgsdruck ausüben zu können - und um nach einer schlechten Leistung, bisweilen nur einer einzigen, gleich mit Ersatz aufwarten zu können. Vieles spricht dafür, dass sich an dieser Personaltaktik nichts geändert hat - obwohl der Verein in der Winterpause den Fußballern mitgeteilt hatte, dass man drohe, in einen finanziellen Engpass zu rutschen. Schmidt möchte sich zu diesen Dingen zwar nicht äußern. Er wollte aber auch nicht bejahen, dass das Trainergespann im Januar zusätzliche Spieler gefordert habe.

Am Dienstag hatte Türkgücü trainingsfrei, Schmidt soll von seiner Absetzung bei einem Treffen in einem Münchner Hotel erfahren haben. Dem 38-jährigen Pummer kommt nun die Aufgabe zu, die Lage zu beruhigen und klare Ansagen bezüglich der Hierarchie in der Mannschaft zu machen. Allerdings gelten seine Ansagen auch wieder nur auf Zeit: Weil Pummer nicht über die Fußballlehrer-Lizenz verfügt, darf der Münchner - der einst den FC Unterföhring in die Regionalliga führte - nur für wenige Wochen diese Drittliga-Aufgabe übernehmen. Dann muss der Verein einen neuen Trainer präsentieren. In jedem Fall ist der Kader aber viel zu kostspielig, um nicht weiter um den Aufstieg spielen zu wollen.