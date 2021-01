Türkgücü spielt auch in Lautern 0:0. Rassismus-Vorfall vor der Partie

Von Stefan Galler

Das Positive vorweg: Seit genau 500 Minuten ist Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München nun ohne Gegentor. Dennoch dürfte man sich im Lager des ambitionierten Neulings am Dienstag mehr erhofft haben als das magere 0:0 beim 1. FC Kaiserslautern.

Den besseren Start erwischten die Gastgeber, nach Pass von Jean Zimmer stand der frühere Unterhachinger Kenny Prince Redondo frei vor dem Türkgücü-Tor, schoss aber knapp vorbei (5.). Der ramponierte Rasen im Fritz-Walter-Stadion machte den Kickern das Leben schwer. Dennoch hatten die Gäste aus München, bei denen Top-Torjäger Petar Sliskovic überraschend nicht im Kader stand, nach einer Viertelstunde eine dicke Chance: Ein abgewehrter Freistoß fiel Aaron Berzel vor die Füße, dessen 20-Meter-Kracher jedoch FCK-Keeper Avdo Spahic glänzend abwehrte. Dass es zur Pause 0:0 hieß, verdankte Trainer Alexander Schmidt seinem Torwart René Vollath, der bei einem schnellen Konter der Lauterer den Abschluss von Zimmer mit einem glänzenden Fußreflex abwehrte (32.). Im zweiten Abschnitt passierte nur noch wenig Aufregendes: Ein Türkgücü-Freistoß von Sercan Sararer ging knapp am Tor vorbei (65.), auf der Gegenseite kam der eingewechselte Daniel Hanslik gegen Vollath einen Schritt zu spät (79.). Gut zehn Minuten später war das dritte 0:0 von Türkgücü in Serie amtlich.

Vor der Partie hatte die offen rassistische Partei "Der III. Weg" vor der Fritz-Walter-Statue am Betzenberg ein Banner mit dem Wortlaut "Türkgücü nicht willkommen" aufgehängt. Die FCK-Fans reagierten mit dem klaren Statement: "Maul halten, wenn die Westkurve spricht! Wer hier willkommen ist, entscheidet ihr nicht." Der Klub stellte sich via Twitter hinter die Aktion der Anhänger: "Alles gesagt. Danke an unsere Fans."