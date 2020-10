Türkei-Trainer Günes erinnert an große Zeiten - und sucht Stürmer. Bevor man in den nächsten Spielen gegen Russland und Serbien wieder um Nations-League-Punkte spielt, kommt die Testpartie gegen Deutschland da gerade recht.

Von Ulrich Hartmann, Köln

Zumindest Kenan Karaman weiß, wie man im Kölner Stadtteil Müngersdorf Tore schießt. Im Mai hat er Fortuna Düsseldorf hier mit 1:0 in Führung gebracht, das Spiel beim 1. FC Köln endete 2:2. Die anderen türkischen Nationalspieler mit Bundesliga-Erfahrung haben in Köln noch nie getroffen, weder Hakan Calhanoglu noch Ahmed Kutucu oder der torgefährliche Innenverteidiger Kaan Ayhan; die Abwehrmänner Caglar Söyüncü und Ozan Kabak sowieso nicht. Der Schalker Kabak ist angesichts seiner wochenlangen Bundesligasperre wegen Speichelwurfs schon froh, im Nationalteam jetzt Spielpraxis zu bekommen.

Sie alle erhalten an diesem Mittwoch in Köln die Chance zu beweisen, dass die türkische Nationalmannschaft auch ohne ihren am Kreuzband operierten Paradestürmer Cenk Tosun zu Treffern in der Lage ist. Zuletzt in zwei Nations-League-Spielen gegen Ungarn (0:1) und in Serbien (0:0) war ihnen das nicht gelungen. Bevor man am Sonntag in Russland und nächsten Mittwoch gegen Serbien wieder um Nations-League-Punkte spielt, kommt die Testpartie gegen Deutschland gerade recht.

Als der Trainer Senol Günes, 68, den türkischen Fußball vor 18 Jahren mit dem dritten Platz bei der WM 2002 so stolz wie nie gemacht hat, verfügte sein Nationalteam in Hakan Sükür und Ilhan Mansiz über zwei herausragende Torjäger. Sükür, türkischer Rekordtorschütze mit 51 Treffern, beendete seine Karriere 2008 bei Galatasaray Istanbul, Mansiz die seine 2009 bei 1860 München. Günes wurde als Nationaltrainer entlassen, nachdem er die Qualifikation für die EM 2004 verpasst hatte. Er trainierte danach diverse Klubmannschaften und wurde 2016 und 2017 mit Besiktas Istanbul Meister. Vor einem Jahr wurde er zum zweiten Mal zum Nationaltrainer erkoren. Er schaffte recht souverän die Qualifikation für die EM 2021, indem man hinter Frankreich Gruppenzweiter wurde und gegen den Weltmeister sogar eine Partie gewann. Der türkische Fußball ist wieder da - diesen Eindruck gilt es zu bestätigen.

"Es ist nur natürlich, dass man mit meiner Rückkehr einen ähnlichen Erfolg wie damals erwartet", sagt Günes, "aber unser Ziel ist erst mal, zu einer Mannschaft zu werden, die regelmäßig an den großen Turnieren teilnimmt." Seit dem dritten Platz 2002 hat sich die Türkei nie wieder für eine WM qualifiziert. Auch bei der EM war sie seither nur zwei Mal dabei, erreichte 2008 aber immerhin das Halbfinale und verlor dieses in Basel mit 2:3 gegen Deutschland. Coach war damals Fatih Terim, der türkische Rekordnationaltrainer.

Günes sagt, er erkenne in den heutigen Spielern das Talent und den Charakter früherer Helden wieder. Für wichtiger als ein gutes Abschneiden bei der EM hält er allerdings die Qualifikation für die WM 2022 in Katar, damit seine Spieler "zu Vorbildern" für kommende Generationen werden. Für Günes hakt es im türkischen Fußball grundlegend an "Ausbildung und Organisation".