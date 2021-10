Der ehemalige Bundesliga-Fußballer Nuri Sahin, 33, hat seine aktive Karriere beendet und wird beim türkischen Erstliga-Club Antalyaspor statt eventuell als Spielertrainer nur als Coach arbeiten. Laut Berichten türkischer Medien hatte Antalyaspor dem ehemaligen Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund und Werder Bremen bei Vertragsabschluss freigestellt, auch weiterhin im Team zu spielen. Nach nur acht Punkten an den ersten acht Spieltagen und einer 1:2-Niederlage gegen Aufsteiger Adana Demirspor war Antalyaspor auf Tabellenplatz 14 in die Länderspielpause gegangen und trennte sich nach knapp einem Jahr von Trainer Ersun Yanal. Sahin war 2020 von Werder Bremen in die Türkei gewechselt und hat nun seinen ersten Cheftrainerposten.