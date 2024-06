Der gar nicht mal so heimliche Gastgeber dürfte keine Probleme haben, sich in den nächsten Wochen wie zu Hause zu fühlen. Denn an wohlwollendem Zuspruch und Hochgefühlen mangelt es dieser Tage nicht in Barsinghausen, einem knapp 30 000-Einwohner-Örtchen bei Hannover, in dem sich die türkische Nationalmannschaft während der EM einquartiert hat. Vor dem Rathaus wurde bereits die Flagge mit dem weißen Halbmond auf roten Grund gehisst, und auch im örtlichen August-Wenzel-Stadion wurde am Mittwoch eifrig damit gewedelt.