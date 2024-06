Trotz einer guten Ausgangslage im Kampf um das Erreichen des Achtelfinales herrscht rund um die türkische Nationalmannschaft vor dem entscheidenden Gruppenspiel gegen Tschechien (Mittwoch, 21 Uhr) eine angespannte Atmosphäre. Im Zentrum stehen Trainer Vincenzo Montella und seine Entscheidung, beim 0:3 gegen Portugal auf Jungstar und Medienliebling Arda Güler, 19, in der Startelf zu verzichten. Die Kritik an Montella wurde in der türkischen Öffentlichkeit so heftig, dass sich sogar der Präsident des türkischen Verbandes (TFF) einschaltete, um den Italiener zu unterstützen. „Wir haben vollstes Vertrauen in unseren Trainer und unsere Mannschaft“, sagte Mehmet Büyükeksi. Die Zusammenarbeit zwischen Trainern und Spielern sei harmonisch. Die Nationalmannschaft dürfe nicht für persönliche Interessen instrumentalisiert werden, „alle Nationalspieler sind wertvoll“.