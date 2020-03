Max Kothny studiert gerade Sportmanagement mit Fokus Fußball an einer Fachhochschule in Ismaning, und so hat er sich schon in Dinge wie das Transferwesen in der Branche eingelesen oder auch in Verbandsrecht. Ein paar Dinge aus den Lehrbüchern findet der 23-Jährige zwar ein bisschen realitätsfern, aber das zeigt ja irgendwo auch nur, dass er schon durchaus vorbereitet ist auf jenen Job, den er seit ein paar Tagen innehat. Kothny ist jetzt nämlich sehr spontan zum hauptamtlichen Geschäftsführer von Türkgücü München ernannt worden, jener bayerischen Fußballmannschaft, die vermutlich als Nächste in den Profibereich vorstoßen wird.

Überraschend war Ende vergangener Woche der Vertrag mit Kothnys sehr erfahrenem Vorgänger Robert Hettich aufgelöst worden. Hettich schaffte es ein paar Tage lang sogar, die Gründe für seinen Fortgang komplett im Dunkeln zu halten, was in dieser Branche so gut wie nie gelingt; Kothny brachte am Dienstag nun zumindest teilweise ein wenig Licht ins Dunkel. Hettich war zuletzt krankgeschrieben gewesen, erklärt Kothny, und deshalb beispielsweise auch gar nicht im Trainingslager in der Türkei dabei gewesen. Und weil er als Geschäftsführer die einzige handlungsfähige Person in wichtigen Fragen gewesen sei, habe der Verein schnell reagieren müssen. Denn bis Montag stand die Abgabe der Lizenzierungsunterlagen für die dritte Liga an, Türkgücü will ab dem kommenden Wochenende in den verbleibenden zwölf Regionalliga-Spielen die Acht-Punkte-Führung verteidigen, um im Mai aufzusteigen. Warum, wie in der Pressemitteilung erwähnt, darüber hinaus Hettichs Vertrag im Sommer sowieso nicht verlängert werden sollte, konnte Kothny nicht sagen.

Detailansicht öffnen Max Kothny, 23, Geschäftsführer. (Foto: Claus Schunk)

Dessen erste Amtshandlung zeigt, dass der Verein in der Tat schnell reagieren kann, denn nun ist auch schon ein Nachfolger für die Bereiche Pressesprecher und Kaderplanung gefunden: Roman Plesche übernimmt ab sofort. "Das hat jetzt natürlich perfekt gepasst für mich", freut sich der 32-Jährige. Gerade erst hatte er eine Liga weiter unten seinen Vertrag aufgelöst, beim Bayernliga-Spitzenreiter FC Pipinsried. Dort hatte er in der vergangenen Saison mit einem großen Etat eine Mannschaft zusammenstellen können, die mit 19 Punkten Vorsprung überwinterte. "Ich denke, wir haben dort das Maximale rausgeholt, und die Grenzen erreicht. Das hier ist jetzt Profibetrieb", sagt Plesche, der auch die Regionalliga schon gut kennt - aus dieser war Pipinsried vergangene Saison abgestiegen. Sein Vertrag läuft erst einmal bis zum Sommer kommenden Jahres. Die Kaderplanung für die kommende Saison beginne schon jetzt, sagt er, auch wenn sich die Mannschaft von Trainer Reiner Maurer bereits gut aufgestellt sieht für die dritte Liga. Dass er nicht Geschäftsführer von Türkgücü wurde, liegt laut dem neun Jahre jüngeren Kothny daran, dass man für diese Position jemanden haben wollte, der den Verein schon länger kennt.

Am Samstag beginnt für Türkgücü die Regionalliga-Restrunde mit einem Spiel beim FC Augsburg II, das erste Pflicht-Heimspiel gegen den FV Illertissen steht eine Woche später an. Schon vor einem Jahr wollte Türkgücü ins Grünwalder Stadion ziehen, es kam zu einem Kompromiss: für die fünf Partien im Kalenderjahr 2020 durfte man einziehen, alle weiteren Fragen wurden damals vertagt.

Bleibt nun die Frage, wo Türkgücü nun eigentlich spielt in der kommenden Saison, immer vorausgesetzt, es klappt mit dem Aufstieg. Wie berichtet hatte der DFB kürzlich sein Veto eingelegt bei der Tatsache, dass in der kommenden Saison gleich drei Drittligisten das Grünwalder Stadion ihre Heimat nennen. Nach SZ-Informationen haben aber alle drei Vereine das städtische Stadion als Heimat angegeben - also neben Türkgücü auch der FC Bayern für seine U23 und der TSV 1860 München.

Detailansicht öffnen Roman Plesche, 32, Kaderplaner. (Foto: Schunk)

Es steht in keinem Lehrbuch geschrieben, wie man eine Lösung findet, wenn sich drei Teams um ein Stadion streiten. Doch Kothny hört sich zuversichtlich an, dass es in den kommenden Wochen eine Lösung gibt.