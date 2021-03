Von Jonas Beckenkamp

Rein stimmungsmäßig mag der Fußball in Pandemiezeiten eine triste Sache sein, aber wer genau hinhört bekommt zurzeit interessante Einblicke in das Wirken der Beteiligten. Beim FC Bayern sendet etwa "Radio Müller" beinahe in jedem Spiel seine Kommandos Richtung Mitspieler oder Gegner ("Atletico, die größten Rabauken im europäischen Fußball") und weil über die Mikrofone der Fernsehsender in den leeren Stadien fast alles zu hören ist, weiß die Welt jetzt auch von Thomas Tuchels Tiraden.

Der deutsche Coach des FC Chelsea regte sich am Montagabend mächtig auf, weil sein Stürmer Timo Werner einfach nicht gehorchte. Eigentlich gab es aus Sicht der "Blues" beim 2:0-Heimsieg gegen den FC Everton in der Premier League reichlich Grund für Frohsinn - aber der Perfektionist Tuchel hatte trotzdem etwas auszusetzen.

Der Kritikpunkt: Dauerhaftes Taktik-Fehlverhalten seines deutschen Torjägers, der offenbar sein eigenes Spiel durchzog und seine Anweisungen ignorierte. "Timo, wie lange spielst du noch links? Du spielst rechts. Du spielst seit einer Viertelstunde links. Verstehst du nicht?", plärrte Tuchel Werner entgegen und zuckte dabei irritiert mit den Schultern. Der Trainer der Londoner feuerte seinen Zorn auf Deutsch ab - es muss ihm also ernst gewesen sein wie mit einem renitenten Kind, denn sonst hält er sich im Vereinigten Königreich meist an die Landessprache.

Beim bemerkenswert souveränen Chelsea-Sieg versiebte Werner gegen Ende vortreffliche Chancen zum 3:0 - in der 90. Minute ereilte ihn schließlich die Auswechslung. Möglicherweise hat Werners Ausweichmanöver sogar einen ernsten Hintergrund: Er schien mit seinem Seitentausch in alte Leipziger Muster zurückzufallen. Bei RB agierte er meist zentral oder von links kommend, wo er sich mit seinen Roadrunnerläufen schnurgerade in Torrichtung orientierte. Das Spiel auf Rechts behagt ihm nicht so sehr, weil es ihm den Zug in den Sechzehner und den Abschluss mit dem rechten Fuß erschwert.

So zeigte Werners Alleingang auch, wie sehr ihm in London bislang die passende Position für seine Offensivaktionen fehlt - erst fünf Saisontreffer sind für ihn eine überschaubare Ausbeute. Sie dürfte auch taktisch bedingt sein. Die Mittelstürmer bei Chelsea heißen Olivier Giroud, Tammy Abraham oder, wie diesmal, Callum Hudson-Odoi - und auch auf dem linken Flügel geht mit Mason Mount oder Christian Pulisic als Konkurrenten eng zu.

Seit Tuchels Ankunft hat sich trotzdem vieles zum Guten gewendet bei Chelsea. In seinen ersten elf Partien auf der Insel blieb der Deutsche unbesiegt und wie es aussieht, bekommt er auch einen anderen deutschen Offensivmann endlich integriert: Kai Havertz. Der 21-Jährige wirkte gegen Everton mit einem Schuss entscheidend am 1:0 mit, das letztlich als Eigentor von Ben Godfrey (31. Minute) gewertet wurde (das 2:0 erzielte Jorginho per Elfmeter, 65.). Auch danach verdiente sich der einstige Leverkusener viel Lob mit Ballsicherheit und Ideen.

"Er hat seine Rolle ausgefüllt, war sehr beweglich und hat eine exzellente Leistung gezeigt", fand Tuchel. Havertz verfüge über "alle Qualitäten und das nötige Talent, um eine bestimmende Figur in der Offensive zu sein". Der Nationalspieler schien bislang arg beeindruckt von der Physis des Fußballs auf der Insel, zudem lastet auf ihm der Druck einer immensen Ablösesumme von rund 100 Millionen Euro. "Es gibt keinen Zweifel an seiner Qualität, seinem Talent und auch seinem Charakter", bestätigte nun Tuchel.

Havertz brauche schlicht mehr Eingewöhnungszeit und auch bei ihm stellt sich ja die Frage, welche Position er besetzen soll. Diesmal gab er einen Zehner mit viel Freiräumen, "das hat er heute außerordentlich gemacht", lobte Tuchel. Die Krux ist: Auch Havertz landete bei Chelsea bisher öfter auf dem Flügel, wo er sich oft verhedderte. Aber immerhin kassierte er noch keinen laut hörbaren Rüffel vom Coach wie jetzt Timo Werner.