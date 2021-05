Einst hat Thomas Tuchel die Trainingseinheiten von Pep Guardiola auswendig gelernt, nun trifft er ihn im Champions-League-Finale. Es ist der vorläufige Höhepunkt einer Reise vom Taktik-Nerd in Mainz zum Spitzentrainer in Europa.

Von Javier Cáceres, Porto und Christof Kneer

Der Pressechef von Manchester City wurde allmählich etwas nervös. Es war nicht mehr lang hin bis zum Anpfiff des Premier-League-Spiels zwischen Manchester City und dem FC Chelsea, und Pep Guardiola musste vorher unbedingt noch rüber zum übertragenden Fernsehsender, die üblichen paar Sätze sagen. Diese Sätze würden weder die Welt noch das anstehende Spiel verändern, aber es musste halt sein, die Präsenz der Cheftrainer ist eine wichtige Bedingung in den sittenwidrig hoch dotierten Fernsehverträgen. Guardiola ist ein Vollprofi, er weiß das und macht das auch. Normalerweise. Nur manchmal kommt ihm halt was dazwischen.

An diesem Samstag, den 8. Mai, kommt Guardiola, dem Coach von Manchester City, allerdings nicht etwas dazwischen, sondern jemand. Während er zu den Fernsehkameras hinüberläuft, kommt ihm von dort der Trainer des FC Chelsea entgegen. Auf halbem Weg begegnen sie sich, Pep Guardiola und Thomas Tuchel, und dann geht das schon wieder los.

Die Geschichte, wie die beiden in Schumann's Bar in München mit Salz- und Pfefferstreuern bis tief in die Nacht längst vergangene Spiele nachgestellt haben, ist hundert-, vielleicht tausendmal erzählt worden. Wie Guardiola sich wunderte, dass dieser junge deutsche Trainer alle Barcelona-Aufstellungen auswendig kannte; wie dieser junge Deutsche ihn mit schlauen Fragen zu Spielsituationen konfrontierte, die alle Menschen auf der Welt vergessen hatten, außer diesen beiden Spezialgelehrten in der Bar. Wie der am Gespräch ebenfalls - zumindest theoretisch - beteiligte Michael Reschke, damals Technischer Direktor beim FC Bayern, irgendwann tief in der Nacht fragte, ob man nicht mal das Thema wechseln und mehr so über die Dinge des Lebens sprechen könne.

So ein Gespräch war das auch am 8. Mai auf dem Rasen des Etihad-Stadions in Manchester, nur sehr wahrscheinlich etwas kürzer. Und ohne Salz- und Pfefferstreuer, wobei man das von der Tribüne aus nicht sehen konnte. Zumindest imaginäre Gewürzgefäße waren es, die die beiden Trainer da schwenkten beim Versuch, dem anderen zu erklären, was unter der Woche in der Champions League passiert war.

Detailansicht öffnen So sah es schon mehrmals aus, wenn die beiden Trainer aufeinandertrafen: Thomas Tuchel (links) - derzeit FC Chelsea - jubelt, Manchesters Coach Pep Guardiola wendet sich erschrocken ab. (Foto: Javier Garcia/imago)

Thomas Tuchel kommt in Porto gerade vom Training, gleich wird er sich mit seinen Spielern im Hotel zum Abendessen treffen, sie werden dann auch noch mal ein paar Sequenzen von Manchester City zu sehen bekommen, ihrem Gegner im Champions-League-Finale an diesem Samstagabend. Vor dem Abendessen erinnert sich Tuchel noch mal an das kleine Fachgespräch von vor drei Wochen; es hat ihn ja selbst amüsiert, wie Pep und er da wenige Minuten vor einem entscheidenden Spiel in der Premier League kurz in den Barmodus verfallen sind. Rüttelnd, schüttelnd und fuchtelnd haben sie ihre Eindrücke von den gerade erst überstandenen Champions-League-Halbfinals in die Luft gezeichnet; Tuchels Elf war drei Tage zuvor gegen Real Madrid weitergekommen, Peps Elf hatte Paris Saint-Germain ausgeschaltet. Um die unerträgliche Spannung aufzulösen: Ja, beide Trainer haben es an diesem 8. Mai noch rechtzeitig zu den Fernsehkameras und auf ihre Trainerbänke geschafft.

Tuchels Chelsea siegte an diesem 8. Mai mit 2:1, durch ein Tor in der Nachspielzeit. Es war Tuchels zweiter Sieg gegen Peps ManCity, innerhalb weniger Wochen.

Tuchel ist der erste Trainer, der es in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mit zwei Klubs ins Finale geschafft hat

Tuchel, 47, bemüht sich, diese Bilanz vor dem Champions-League-Finale als gutes Omen zu sehen, ohne sie als zu gutes Omen zu sehen. Fußballtrainer sind speziell, erst recht vor großen Endspielen wie jenem, das nun in Porto steigt. Manchmal geben sie aus Aberglauben keine Interviews, oder sie versuchen, auf der rechten Trainerbank zu sitzen und nicht auf der linken. So war das im vergangenen August, als Tuchel auch schon ein Champions-League-Finale coachte, damals noch mit seinem alten Verein Paris Saint-Germain. Vor dem Endspiel gegen den FC Bayern stellten die Franzosen einen Antrag beim europäischen Fußballverband Uefa, sie wollten unbedingt als Auswärtsmannschaft gelten in diesem Finale, eine protokollarische Spitzfindigkeit, die ihnen wichtig war - sie hätten dann die rechte Kabine und die rechte Trainerbank beziehen dürfen, wie schon im siegreich überstandenen Viertel- und Halbfinale. Die Uefa hat den Antrag abgelehnt. Tuchel musste auf die linke Trainerbank. Und verlor.

Der Freak aus der Taktikecke der Münchner Bar hat es inzwischen weit gebracht, er hat jetzt sogar einen Rekord aufgestellt. Thomas Tuchel ist der erste Trainer, der es in zwei aufeinanderfolgenden Jahren mit verschiedenen Klubs ins wichtigste Klubfinale Europas geschafft hat.

Eine mustergültige Sonne hängt am Freitag über Porto, am Ufer des Douro lassen sich Fans unter den Augen entspannter Polizisten schon am Vormittag die ersten Biere servieren. Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen, ja, davon hat man wohl schon gehört, aber was war das noch mal genau? Am Straßenrand werden Sonnenbrillen für 25 Euro verkauft, die mindestens 2,50 Euro wert sind, und daneben gibt es Schals und Hüte von Manchester City und dem FC Chelsea.

Detailansicht öffnen Tuchel im Jahr 2014 als Trainer von Mainz 05. (Foto: PATRIK STOLLARZ/AFP)

Tuchels Reise nach Porto sieht aus, als hätte ein besonders versierter Routenplaner sie entworfen, aber das würde voraussetzen, dass irgendwer einen Zielort einprogrammiert hätte. Aber das Ziel war selbst der Hauptperson der Reise nicht bekannt. Tuchel sagt dazu einen schönen Satz, kurz bevor er am Donnerstagabend im Mannschaftshotel in Porto zum Abendessen geht, er sagt: "Ich bin jetzt da gelandet, wo ich immer hinwollte, allerdings ohne zu wissen, dass ich da hinwollte."

Tuchel meint damit nicht das Finale der Champions League, er meint den englischen Fußball, die Premier League, den FC Chelsea. Und noch ein schöner Satz: "Es fühlt sich hier ein bisschen an wie bei einer Jugendmannschaft und gleichzeitig wie auf dem allerhöchsten Niveau." Er meint die Intensität des englischen Fußballs, die ihn an seinen Ex-Ex-Ex-Klub Mainz 05 erinnert. Nur dass in Mainz eben nach allem, was man weiß, nicht der großartige N'Golo Kanté im defensiven Mittelfeld spielt und im offensiven auch nicht der womöglich noch großartigere Mason Mount.

In Paris wurde Tuchel eine Stunde vor Heiligabend entlassen

Der Trainer Tuchel macht gerade eine dieser Karrieren, bei denen die Stationen erst nachträglich ihren Sinn entfalten. Im englischen Fußball mit seinem rauen Working-class-Style begreift Tuchel nun erst recht, wie bedeutsam sein Job als Zirkusdirektor in Paris war, wo er kapriziöse Artisten wie Neymar und Mbappé zu domestizieren hatte und gleichzeitig seinen inneren Kompass ein bisschen neu stellte. Ja gut, dann lagen im Waschraum halt die Marlboro's vom Ersatztorwart herum, aber der Ersatztorwart war niemand, der sich missionieren ließ. Es war der große Gianluigi Buffon, für dessen Bekanntschaft Tuchel immer noch dankbar ist. Aus heutiger Sicht klingt es schon ziemlich lustig, dass sie Tuchel in Dortmund einst vorwarfen, er könne nicht mit Stars wie Nuri Sahin oder Marcel Schmelzer.

Dass Tuchel vorige Saison mit einer PSG-Künstlertruppe ins Champions-League-Finale einzog, die konzentriert und arbeitswillig wirkte wie selten zuvor, hat seinen Marktwert noch mal erhöht. Dieser Arbeitsnachweis hat ihn endgültig in die kleine Gruppe jener Trainer geführt, die für einen Job beim FC Chelsea infrage kommen. Seine Entlassung in Paris hat seinem Ruf in dieser Hinsicht kaum geschadet, zu genau weiß die Branche, wie kompliziert der Verein der Katarer ist, mit dessen Sportdirektor Leonardo sich Tuchel zunehmend weniger verstand. Nach einem Spiel am Abend des 23. Dezember hat ihm Leonardo gegen 23 Uhr die Nachricht von der Trennung überbracht, Tuchel und sein Trainerteam sind vom Stadion direkt zum Trainingsgelände rausgefahren und haben bis nachts um zwei ihre Büros ausgeräumt. Dann hat sich Tuchel ins Auto gesetzt und ist zu seinen Eltern ins Schwäbische durchgerauscht. Am Morgen des Heiligen Abends kam er dort an.

Detailansicht öffnen Stars in der Manege: Thomas Tuchel und Kylian Mbappé zu seiner Zeit in Paris. (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

All diese Reiseerfahrungen haben dazu geführt, dass sich der Konzeptfußball-Nerd aus Mainzer Tagen fast schon in einen Pragmatiker verwandelt hat. So ein großes Finale sei "grundsätzlich nicht der Moment", um irgendwelche wilden Sachen zu coachen, sagt Tuchel, "es ist ein Spiel für die Spieler, nicht für die Trainer". In der Champions League hätten "zuletzt oft Mannschaften gewonnen, die auf hohem Niveau ihr Zeug gemacht haben, und das leuchtet ja auch ein: Unter Stress genau das zu machen, womit man sich wohl und sicher fühlt". In Porto hat er seine Elf in erster Linie die gewohnten Abläufe trainieren lassen, die Spieler sollen nicht mit Details überfrachtet, sondern mit einem guten Gefühl ins Spiel gehen.

Guardiola war nicht Tuchels Vorbild, diese Behauptung würde zu weit gehen, es hingen keine Pep-Poster in Tuchels Trainerbüro. Tuchel hat Guardiola eher als eine Art Inspiration begriffen, er wollte am Anfang einfach nur schauen, was er vielleicht aus der Lehre des großen FC Barcelona für den kleinen FSV Mainz 05 verwenden könnte. Irgendwer hat ihm mal DVDs mit Guardiolas Trainingseinheiten gebrannt, die DVDs hat Tuchel heute noch. Als junger Trainer in Mainz hat Tuchel einmal ein Wintertrainingslager in Barcelona organisieren lassen, fünf Tage übten sie auf einem Nebenplatz des Camp-Nou-Stadions. Tuchel wollte da sein, wo Johan Cruyff und Romario waren, er wollte die Legende einatmen, diesen Spirit spüren.

Aber Tuchel hat lange genug von Pep geschwärmt, inzwischen will er lieber gegen ihn gewinnen. Im Champions-League-Finale wird der große Pep Guardiola nun jedenfalls zeigen müssen, dass er unter Umständen auch mal so pragmatisch sein kann wie sein ehemaliger Bewunderer aus Mainz.