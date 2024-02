Trainer Thomas Tuchel wirkt nach der feststehenden Trennung vom FC Bayern gelöst. Er betont, "nicht das einzige Problem" des Rekordmeisters zu sein - und er will bis zum Ende seiner Arbeit nun "rücksichtsloser" coachen.

Von Sebastian Fischer

Im April 2011 arbeitete Thomas Tuchel beim FSV Mainz 05, er hat damals also bestimmt verfolgt, dass eine Entlassung in der Bundesliga das große Thema war. Louis van Gaal hieß der Trainer des FC Bayern, sein Abschied zum Ende der Saison war bereits seit Monaten beschlossen, aber die Beziehung endete mit viel Getöse schon früher. "Gestern war das Fass übergelaufen", zürnte damals der Präsident des Klubs, Uli Hoeneß, nach einem 1:1 beim 1. FC Nürnberg. Hoeneß sagte auch: "Der Spaß hat in diesem Verein seit langer Zeit gefehlt. Nicht nur bei uns, sondern auch bei den Spielern." Van Gaal, die lame duck, wurde für die letzten fünf Spiele durch seinen Assistenten Andries Jonker ersetzt.