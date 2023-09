Ein großes Spiel vor Augen, allerdings aus ungewohnter Perspektive: Bayern-Trainer Thomas Tuchel darf wegen einer Sperre aus der vergangenen Saison am Mittwoch nicht an die Seitenlinie.

Mit Jamal Musiala und Joshua Kimmich, aber ohne Thomas Tuchel: Der FC Bayern startet gegen Manchester United in die Champions-League-Gruppenphase - mit einem Trainer, der nicht an die Seitenlinie darf und umso mehr im Zentrum steht.

Von Felix Haselsteiner

In den Wirren der Endphase der vergangenen Saison ging das taktische Foul von Aymeric Laporte natürlich unter. Nicht einmal eine Randnotiz war es, dass Thomas Tuchel im zweiten Champions-League-Spiel als verantwortlicher Trainer des FC Bayern in München eine gelb-rote-Karte sah, weil er sich über Laportes Halten gegen Kingsley Coman so sehr echauffierte, dass der Schiedsrichter Clement Turpin ihn auf die Tribüne schickte, wo er für die finalen Minuten des Viertelfinal-Rückspiels gegen Manchester City unter den Fans Platz nahm.

Einen Rang weiter oben saßen damals noch Hasan Salihamidzic und Oliver Kahn im Auge des Sturms - wenige Wochen vor ihrem Ende beim FC Bayern - und konnten ihrem erst kurz zuvor angestellten Trainer dabei zusehen, wie er in der europäischen Eliteklasse an der Aufgabe scheiterte, die sie seinem Vorgänger Julian Nagelsmann nicht mehr zugetraut hatten.

Man sieht sich bekanntlich mehrmals im Leben, und daher wurde nun ironischerweise Tuchel gefragt, ob er Nagelsmann dessen neue Aufgabe zutraue. Tuchel antwortete mit einer Gegenfrage: "Die Frage ist: Wieso nicht?"

Zum Mitschreiben daher noch einmal das Organigramm: Nagelsmann, der Tuchel-Vorgänger, wird Nachfolger des Münchner Nagelsmann-Vorgängers Hansi Flick, während Tuchel beim FC Bayern wieder einmal das Ziel erreichen soll, das Flick einst strahlend erreichte und an dem Nagelsmann letztlich scheiterte. Die Champions League, die für den FC Bayern am Mittwoch gegen Manchester United in einem "großen Spiel" zwischen "zwei großen Klubs in Europa" beginnt, ist der Wettbewerb, an dem Tuchel gemessen werden wird. Weshalb es durchaus ärgerlich ist, dass er wegen seiner Sperre aus dem City-Spiel erst einmal nicht unmittelbar eingreifen kann.

Der gegen Leverkusen ausgewechselte Kimmich ist wieder einsatzfähig

"Es gibt, glaube ich, eine Loge, die bereitgestellt wird, aus der ich schauen kann", sagte Tuchel, der damit zur Abwechslung aus etwas luftigerer Perspektive nach Stärken und Schwächen seiner Mannschaft fahnden wird, während seine Assistenten Zsolt Löw und Anthony Barry die Leitung am Spielfeldrand übernehmen. Im Mittelfeld wird er wohl Joshua Kimmich sehen, der gegen Leverkusen zwar vieldiskutiert nach 60 Minuten ausgewechselt wurde, aber "zu Recht", wie Tuchel sagte, weil der an der Sehne (und womöglich an der Seele) gereizte Kimmich tags darauf "direkt eine Reaktion hatte und Probleme". Gegen Manchester sei Kimmich aber genauso einsatzfähig wie Jamal Musiala, der "zumindest für 60 bis 75 Minuten" zur Verfügung stehe. Eine Musiala-Rückkehr könnte allerdings auch einen Bankplatz für Thomas Müller bedeuten und damit eine Debatte, die sowohl Nagelsmann als auch Flick und erst recht Tuchel kennen: Darf man Müller in großen Spielen gegen große Klubs auf die Bank setzen?

Das Aufziehen einer solchen Diskussion am Himmel über Fröttmaning vorherzusehen, gehört zum Job des Münchner Trainers. Tuchel sagte daher gleich noch, es könnten auch beide zusammen spielen, und überhaupt: Der Kader ist ohnehin "klein", weshalb man "jeden Einzelnen" brauche. Wichtig sei nur: "Je klarer wir die Entscheidungen treffen und je klarer wir sie kommunizieren, desto besser für alle." Eine Aussage, an der sich Tuchel genauso messen lassen muss wie an den Resultaten in der Champions League.