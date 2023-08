Kommentar von Christof Kneer

Man weiß noch zu wenig über den saudi-arabischen Fußball, um abschätzen zu können, ob der dortige Champions Cup so etwas Ähnliches ist wie der Supercup in Deutschland. In jedem Fall handelt es sich dabei um etwas, was der Stürmer Harry Kane noch nie gewonnen hat, nämlich einen Titel. Mit einer solchen Trophäe schmückt sich in Saudi-Arabien nun also der Fußballklub Al-Nassr. "Genau darum geht es. Gut gemacht, Jungs!" schrieb einer der siegreichen Spieler am Wochenende auf seinem Instagram-Kanal sadiomaneofficiel.