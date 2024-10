Warum es Nationaltrainer aus dem Ausland in England so schwer haben

Von Javier Cáceres

Was da auf Thomas Tuchel auch zukommt, nun, da er neuer englischer Nationaltrainer ist, konnte man am Mittwoch in gar nicht mal so wenigen englischen Zeitungen lesen. Oder auch beim früheren Spieler und sogenannten Kulttrainer Harry Redknapp heraushören, der davon faselte, man brauche auf dem Posten des Übungsleiters der „Three Lions“ jemanden mit „englischem Blut“. Was das ist?