Von Sven Haist

Auf blaue Schminke hat Thomas Tuchel verzichtet. Vermutlich das einzige Detail, das dem neuen Trainer des FC Chelsea fehlte, um das erste Pflichtspiel an der Stamford Bridge in voller Vereinsmontur zu bestreiten. Als hätte sich Tuchel im Klub-Fanshop mit so vielen Produkten wie möglich ausstatten lassen, coachte er das Ligaspiel gegen die Wolverhampton Wanderers am Mittwochabend im Trainingsanzug des Vereins, mit Regenjacke, Schal und Mütze als Accessoires. Alles in blau gehalten, wie es sich für die Blues gehört, bedruckt mit Klubemblem und Initialen, "TT" für Thomas Tuchel.

In jedem Interview, ob vor oder nach der Partie, war ihm die Freude über seine Tätigkeit in der Premier League anzusehen. Sein erster Auftritt wirkte, als wäre das zunächst bis 2022 fixierte Engagement in London ein Kuraufenthalt nach zweieinhalb strapaziösen Jahren bei Paris Saint-Germain, mitsamt Entlassung an Heiligabend vor einem Monat. Mit seinem Dauergrinsen überstrahlte Tuchel sogar das torlose Unentschieden zum Einstand.

Die mitreißende Begeisterung des 47 Jahre alten Tuchel scheint Chelsea die dringend benötigte Leichtigkeit zu geben, die zuletzt unter dem am Montag freigestellten Ex-Coach Frank Lampard verloren gegangen ist. Von der Last der fünf Niederlagen in acht Ligaspielen war plötzlich kaum mehr etwas zu spüren, das Team agierte dynamisch, spielfreudig und vor allem drückend überlegen: 820 Pässe und 78,9% Ballbesitz, Bestwerte für einen Trainer bei seiner Premiere in der Premier League seit 17 Jahren.

Vor dem Anpfiff gibt es eine Kostprobe auf Tuchels künftiges Wirken

Die Spieler schienen mit ihren Leistungen darauf hinweisen zu wollen, dass die bisher unbefriedigende Saison nicht vorrangig an ihnen lag. Nur das verflixte Siegtor wollte nicht fallen gegen die unangenehm zu bespielenden Wolves, deren Trainer Nuno Espírito Santo als Ersatzkeeper des FC Porto die Denkweise seines Lehrmeisters José Mourinho zwischen 2002 und 2004 aufsaugte. Am nächsten dran war Kai Havertz mit einem Kopfball in der Schlussminute, der auf der Torlinie geklärt wurde.

Das 0:0 hält Chelsea auf dem achten Platz fest, elf Punkte hinter Tabellenführer Manchester City. "Ich hatte nicht erwartet, dass wir nach einem Training und zwei Treffen schon auf diesem Level sind", sagte Tuchel. Er habe jedem in der Kabine mitgeteilt, dass es keinen Platz gebe für Enttäuschung und auch keinen für Zweifel. Im Gegenteil, er sei "sehr glücklich" über die Leistung. Und die Meisterschaft? "Oh, die ist weit weg. Wir müssen realistisch sein!"

Für die beste Szene der Partie hatte er selbst vor Spielbeginn gesorgt. Sie war eine Kostprobe auf Tuchels künftiges Wirken in der vermeintlich besten Liga der Welt. Bei der Positionierung auf dem Platz wies Tuchel seine Profis an, sich vor Anpfiff so aufzustellen, dass die Formation auf ein gewöhnliches 4-3-3 hindeute - wie das auch angenommen wurde, als der Spielberichtsbogen erschien. Die falsche Fährte hatte er zuvor am Mikrofon des Pay-TV-Senders BT Sport noch verstärkt, indem er der Fragestellerin vergnügt zustimmte, als die eben jene Grundordnung in den Raum stellte. Mit Spielbeginn lüftete sich dann das Geheimnis - und siehe da, das angedachte 4-3-3 entpuppte sich als ein 3-4-2-1, mit überbesetztem Mittelfeld und jeweils nur einem Außenbahnspieler.

Die Wahl der Startelf war die kniffligste Aufgabe, die Tuchel bei seiner Premiere zu lösen hatte. Im Gegensatz zu Lampard, der am Saisonanfang die etablierten Spieler außen vorließ (und erst auf sie baute, als es zu spät war), stärkte Tuchel die Hierarchie im Kader, indem er auf die in der Mannschaft einflussreichsten Spieler setzte.

Tuchel wählt "die unfairste Startelf"

Neben dem unter Lampard zurückgestuften Spielführer César Azpilicueta vertraute er in der Abwehr den gestandenen Kräften Thiago Silva und Antonio Rüdiger, im Mittelfeld dem Vize-Kapitän Jorginho und ganz vorne dem französischen Weltmeister Olivier Giroud. Hinter ihm durften sich die beiden Spielmacher Hakim Ziyech und Kai Havertz austoben. "Wir stehen nicht da, wo wir hingehören. Die Erwartungen sind groß, die Anspannung ist hoch. Deshalb haben wir uns für mehr Erfahrung entschieden", erklärte Tuchel. Seine Wahl schränkte er als "die unfairste Startelf" ein, die er je gemacht hätte, weil nach bloß einer Übungseinheit kein Grund existiere, einen Spieler nicht zu nominieren.

Eine Tücke versteckte sich für Tuchel im Umgang mit den drei deutschen Nationalspielern. Vermutlich um möglichen Gerüchten vorzugreifen, seine Landsleute eventuell zu bevorzugen, berief Tuchel nur Rüdiger und Havertz in die Anfangself - für Ersatzmann Timo Werner war kein Platz. Statt ihm spielten im Angriff Giroud und später der eingewechselte Tammy Abraham. Die Maßnahme ließ sich auch damit begründen, dass Werner seine Explosivität bloß bedingt hätte ausspielen können, weil Wolverhampton sich fast durchgehend am Strafraum verbarrikadierte.

In der englischen Presse wurde die Verpflichtung von Tuchel teils kritisch gesehen, was weniger an Vorbehalten liegt als am Abschied von Lampard. Aufgrund seiner langen Karriere als Rekordtorschütze des Klubs unterhält Lampard gute Kontakte zu den meinungsbildenden Experten und Zeitungen auf der Insel. Bis zuletzt sprachen die sich für seinen Verbleib aus. Am deutlichsten äußerte sich Harry Redknapp, früher Trainer bei Tottenham. "Wer sagt, dass Tuchel ein großartiger Trainer ist? Titelgewinne mit PSG in Frankreich machen einen noch nicht zu einem großartigen Trainer." Redknapp, 73, ist der Onkel von Lampard.

Am Donnerstagnachmittag wird Thomas Tuchel beim Chelsea Football Club offiziell vorgestellt. Die vergangenen Tage habe er als "verrückt und surreal" empfunden, sagte er, aber jetzt sei es "einfach unglaublich", hier zu sein. "Wenn das Spiel unser Ausgangspunkt war, bin ich gespannt, wo wir am Ende stehen werden", frohlockte Tuchel. Seine Zuversicht sprach für sich.