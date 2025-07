Das Final-Rückspiel war am 29. Juni beim Stand von 2:0 für Weinheim abgebrochen worden, nachdem die Gäste vom TTC Berlin Eastside wegen hoher Temperaturen in der Weinheimer Halle in Nordbaden nicht weitergespielt hatten. Das Team aus der Hauptstadt hatte zudem schon vor der Partie wegen der Hitze Protest eingelegt. Zum Zeitpunkt des Abbruchs habe die Temperatur in der Halle nach Angaben des Oberschiedsrichters bei 38,8 Grad Celsius gelegen, erklärte der DTTB. Die Partie war nach dem Abbruch mit 6:0 für Weinheim gewertet worden. Das Hinspiel in Berlin hatte Weinheim bereits mit 6:3 gewonnen und ist daher erstmals deutscher Meister.

Die Spielleitung begründete ihre Entscheidung mit einer fehlenden Hitze-Bestimmung in der Wettspielordnung des DTTB. Es gebe für Hallen zwar eine Untergrenze von 15 Grad Celsius, bei der jeder Heimverein sicherstellen müsse, dass sie nicht unterschritten werde. Eine Obergrenze aber gibt es nicht. Gegen die Entscheidung der Spielleitung kann Berlin nun innerhalb von 14 Tagen Einspruch beim DTTB-Sportgericht einlegen. Mit der Finalniederlage verpasste Berlin nach dem Pokalsieg und dem Gewinn der Champions League das angestrebte Triple.