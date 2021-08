Basketball-Bundesligist TSV Wasserburg hat in Mikayla Williams die erste US-Amerikanerin für die neue Saison verpflichtet. Die 23-Jährige kommt von der University of San Francisco. Dort erzielte sie in 31 Spielen in der NCAA 2019/2020 15,1 Punkte pro Partie und holte zudem 8,8 Rebounds im Schnitt. Zuvor spielte sie in der NCAA2 bei der University of California at San Diego. "Mit ihrer Größe und Athletik ist sie vielseitig einsetzbar, sowohl unter dem Korb als auch außerhalb der Dreierlinie", sagte TSV-Trainer Rüdiger Wichote.