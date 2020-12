Die Bundesliga-Basketballerinnen des TSV Wasserburg haben 90:75 (47:39) beim USC Heidelberg gewonnen. Mit fünf Siegen aus fünf Spielen stehen sie weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz, zwei Punkte hinter Tabellenführer Keltern, der bereits zwei Partien mehr absolviert hat. "Wir haben Heidelberg zu oft zweite Chancen gegeben und nicht richtig ausgeboxt. Das hat sie über weite Strecken im Spiel gehalten", kritisierte TSV-Trainerin Sidney Parsons, sie ergänzte aber mit Blick auf den engen Spielplan: "Man muss auch bedenken, was wir für eine Woche hinter uns haben - und Sieg ist Sieg." Beste TSV-Werferinnen waren mit je 17 Punkten Leonie Fiebich, Svenja Brunckhorst und Kelly Moten (). Am Sonntag (16 Uhr) trifft Wasserburg zu Hause auf Halle. Zudem hat die Pokalauslosung ergeben, dass der TSV im Viertelfinale am 3. Januar beim Zweitligisten HTG Bad Homburg antritt.